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Çukurlar soğuk asfaltla kapatılıyor

Elbistan Belediyesi, özellikle doğalgaz çalışmasından sonra bozulan yollarda soğuk asfaltla lokal tedbirler almaya başladı.

Çukurlar soğuk asfaltla kapatılıyor
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Elbistan’da başta doğalgaz çalışmaları olmak üzere altyapı hizmetlerinden sonra bozulan yollar ve oluşan çukurlar, sürücülere zor anlar yaşatıyordu. Kış mevsimi nedeniyle kum ya da çakıl doldurularak önlem alınmaya çalışan Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartlarının da müsaade etmesiyle birlikte soğuk asfalt işlemlerine başladı. Kışla Caddesi’ndeki çalışmalarda torbalar halinde kamyonlarla getirilen soğuk asfalt, personeller tarafından deforme olan yerlere uygulandı. İş makineleri ile kazılan ve temizlenen yerler, asfaltlandıktan sonra da silindir yardımıyla sıkıştırılarak sürücülerin kabusu ortadan kaldırılmış oldu.

Ekiplerin, başta ana güzergahlar olmak üzere acil önem arz eden yollar ve ihtiyaç duyulan yerlerde deforme olan yollarda çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Asfalt sezonuyla ilgili de planlamalarını bitiren Elbistan Belediyesi’nin, önümüzdeki günlerde altyapısı biten yollarda sıcak asfalt kaplama işlemlerine başlayacağı bildirildi.

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Çukurlar Soğuk Asfaltla Kapatılıyor