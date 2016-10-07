Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çukura düşen vatandaşın imdadına itfaiye koştu

Elbistan’da bir inşaata çukura düşen ve ayağı kırılan vatandaş, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bu haber kez okundu.

Çukura düşen vatandaşın imdadına itfaiye koştu

Elbistan’da bir inşaata çukura düşen ve ayağı kırılan vatandaş, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Kama isimli vatandaş, inşaatta çalıştığı sırada, kirli su çukurunun ağız boşluğundan aşağıya düştü. Yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine çakılan kişinin yardımına, aynı yerde çalışan işçiler koştu. Acı içinde kıvranan Kama, merdiven olmadığı için düştüğü yerden çıkarılamadı. Olayı ihbar alan Elbistan İtfaiye Kısım Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede bölgeye intikal etti. Yaklaşık 1,5 metre açıklığı bulunan kuyuya merdiven yerleştiren itfaiye ve sağlık ekipleri, yerde yatan Kama’nın ilk olarak kırık olan ayağını sabitledi. Sedyeye alınan Kama, ip yardımıyla uzatılan merdivenden çekilerek yukarıya çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda düştüğü yerden çıkarılan elektrik ustası, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisine burada devam edilen Halil Kama’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

 

 


İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gurbetcı 3 ay önce

yanı 4 tane 10 demırı beton zemını delıp caksan etrafına 6 lık demırle cevır bıtttı hepsı yarım saat bır serıp yap ıs guvenlıgı lazım

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29