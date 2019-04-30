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ÇPL’nin bilim fuarına ‘İyilik Melekleri’ projesi damga vurdu

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4006 Bilim Fuarı’nda sergilenen ‘İyilik Melekleri’ projesi damgasını vurdu.

ÇPL’nin bilim fuarına ‘İyilik Melekleri’ projesi damga vurdu

Vatan sevgisi, vefa, saygı ve hayvan sevgisi gibi değerlere dikkat çeken İyilik Melekleri projesi,  tamamen atık malzemelerden öğrencilerin günlerce süren uğraşı sonucunda ortaya çıktı.

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal, Alpaslan Ceran, Mükremin Ceran, HEM Müdürü Faruk Doğan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çok sayıda projenin sergilendiği fuarla ilgili olarak bilgi veren Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Öztürk, TÜBİTAK'ın öğrencileri bilim çalışmalarına teşvik etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak adına destekler sunduğunu kaydetti.

Öztürk, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızın amacı eğitim ortamlarında öğrencilerimize fırsat oluşturmak, düşünen, araştıran, kendini bilimle geliştirmek isteyen öğrencilerimize gerekli olan tüm imkânları sunmaktır. Bizim bilim fuarları ile gerçekleştirmek istediğimiz, bilimin öneminin farkına varıp bunun yanı sıra teorik bilginin de yaşamla ilişkisini kavramaktır. Öğrencilerimiz de bu amaç doğrultusunda hem bilimsel hem de kültürel konularda birçok çalışmaya imza attılar. Fuarımızda 23 proje vardı. Edebiyat sokağı, coğrafya sokağı ve iyilik melekleri adı altında da 3 ayrı özel projemiz vardı. Emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi. 







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Ariva 3 hafta önce

Çok güzel projelerr

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Elbistan sevdalisi 3 hafta önce

Cok guzel bir bilim fuariydi.Emegi gecen herkese cok tesekkur ederim.

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m.fedakar 3 hafta önce

Tüm öğretmen,idareci ve öğrencilerimizin emeklerine sağlık.

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Enes erdoğan 3 hafta önce

Volkan bırak bu işleri yav

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