ÇPL’nin bilim fuarına ‘İyilik Melekleri’ projesi damga vurdu

Vatan sevgisi, vefa, saygı ve hayvan sevgisi gibi değerlere dikkat çeken İyilik Melekleri projesi, tamamen atık malzemelerden öğrencilerin günlerce süren uğraşı sonucunda ortaya çıktı.

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal, Alpaslan Ceran, Mükremin Ceran, HEM Müdürü Faruk Doğan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çok sayıda projenin sergilendiği fuarla ilgili olarak bilgi veren Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Öztürk, TÜBİTAK'ın öğrencileri bilim çalışmalarına teşvik etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak adına destekler sunduğunu kaydetti.