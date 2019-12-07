ÇPAL’den kardeş okuldaki öğrencilerin içlerini ısıtacak hediye Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan el örgüsü atkı, bere, eldiven gibi takim halindeki giyim eşyaları, kardeş okul olarak belirledikleri Tepebaşı İlkokulu’ndaki 55 ihtiyaç sahibi öğrenciye hediye edildi.

07 Aralık 2019 Cumartesi 17:10