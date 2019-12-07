Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrenci ve öğretmenlerince anlamlı bir yardım kampanyası düzenlendi. Okul müdürü Fatih Öztürk başkanlığında, okul öğretmenleri Narin Cinal Köksal ile Fatma Köker ve öğrencilerle yürütülen projede; el örgüsü atkı, bere ve eldiven takımları hazırlandı. El emeği göz nuru ile hazırlanan giyim eşyaları, kardeş okul olarak seçilen Tepebaşı İlkokulu’ndaki öğrencilere hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın da katıldığı organize hakkında bilgi veren Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Öztürk, “Öğrencilerimizde yardımlaşma ve paylaşma duygusunu pekiştirmek ve bu konuda farkındalıklarını arttırmak için böyle bir kampanyaya imza attık. Atkı, bere, eldiven gibi giyim eşyalarının tamamı, el emeği göz nuru ile hazırlandı. Kardeş okul olarak seçtiğimiz Tepebaşı İlkokulumuzdaki 55 öğrencimize hediye ettik. Kış günlerinde inşallah içlerini ısıtır. Güle güle kullansınlar. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
ÇPAL’den kardeş okuldaki öğrencilerin içlerini ısıtacak hediye
Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan el örgüsü atkı, bere, eldiven gibi takim halindeki giyim eşyaları, kardeş okul olarak belirledikleri Tepebaşı İlkokulu’ndaki 55 ihtiyaç sahibi öğrenciye hediye edildi.
07 Aralık 2019 Cumartesi 17:10
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