ÇPAL’den e-Twinning projesi

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Perran Elmalı, projeyle ilgili olarak, “Öğrencilerin iletişim, mesleki, teknoloji, dil ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçladık” dedi.

‘Farkımın Farkındayım’ adlı e-Twinning projesinin 3 ayrı aşamada planlandığını belirten Elmalı, “Öğrencilerimiz ilk olarak doğada bulunan materyallerden 3 boyutlu sanat ürünleri tasarladılar. Daha sonra bu sanat ürünleri ile ilgili olarak hikaye yazdılar. Yine parmak kukla ve maske tasarımı yaptılar. Drama eğitimi alarak parmak oyunu hazırladılar. Çocuk gelişimi ile ilgili yapılan çalışmalar dijital ortamda dijital ürünler haline getirildi. Aynı zamanda dijital hikayeler hazırlandı. Bu ürünler de anaokulunda çocuklarla buluşturuldu. Ayrıca dijital hikaye kitabı da anaokulu öğrencilerine okundu” dedi.

Elmalı, projeye katılan öğrencilere teşekkür etti.