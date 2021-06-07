Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öğretmenevine 15 milyon lira kaynak aktarıldı
Öğretmenevine 15 milyon lira kaynak...
Kazada ağır yaralanan sürücü hayata tutunamadı
Kazada ağır yaralanan sürücü hayata...
Yerli turist kafilelerinin GAP turundaki yeni rotası Pınarbaşı oldu
Yerli turist kafilelerinin GAP turundaki...
Birçok depremi önceden bilen Yakut’tan Kahramanmaraş öngörüsü
Birçok depremi önceden bilen Yakut’tan...
Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapanacak
Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma...
banner191
banner162

ÇPAL’den e-Twinning projesi

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, öğretmenleri Perran Elmalı’nın öncülüğünde ‘Farkımın Farkındayım’ adlı e-Twinning projesi hazırladı.

ÇPAL’den e-Twinning projesi
banner167

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Perran Elmalı, projeyle ilgili olarak, “Öğrencilerin iletişim, mesleki, teknoloji, dil ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçladık” dedi.

‘Farkımın Farkındayım’ adlı e-Twinning projesinin 3 ayrı aşamada planlandığını belirten Elmalı, “Öğrencilerimiz ilk olarak doğada bulunan materyallerden 3 boyutlu sanat ürünleri tasarladılar. Daha sonra bu sanat ürünleri ile ilgili olarak hikaye yazdılar. Yine parmak kukla ve maske tasarımı yaptılar. Drama eğitimi alarak parmak oyunu hazırladılar. Çocuk gelişimi ile ilgili yapılan çalışmalar dijital ortamda dijital ürünler haline getirildi. Aynı zamanda dijital hikayeler hazırlandı. Bu ürünler de anaokulunda çocuklarla buluşturuldu. Ayrıca dijital hikaye kitabı da anaokulu öğrencilerine okundu” dedi.

Elmalı, projeye katılan öğrencilere teşekkür etti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
ÇPALden ETwinning Projesi