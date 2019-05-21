Çözüm Masası vatandaşın hizmetinde

Vatandaşlar ile kurum arasında bir köprü vazifesi görecek olan çözüm masası, vatandaşların iş ve işlemlerinin en kısa sürede çözüme kavuşmasına olan sağlayacak.

Elbistan Belediyesi; gerek çeşitli iş ve işlemleri; gerekse de talep veya şikâyetlerini dile getirmek üzere belediye merkez binasına gelen insanlar için hayata geçirilen Çözüm Masası ile sosyal belediyecilik anlayışını ve çözüm odaklı hizmeti fiilen hayata geçiriyor. Belediyeye gelen vatandaşların karşılandığı yer olan Çözüm Masası’nın personeli, talep ya da şikâyetler için vatandaşı dinleyecek olup, yardımcı olup yol gösterecek.

Başkan Gürbüz “Belediye binamıza gelen vatandaş güler yüzle ayrılacak”