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Çözüm Masası vatandaşın hizmetinde

Elbistan Belediyesi bünyesinde vatandaşların taleplerinin dinleneceği, sorunlarının görüşüleceği 'Çözüm Masası' kuruldu.

Çözüm Masası vatandaşın hizmetinde

Vatandaşlar ile kurum arasında bir köprü vazifesi görecek olan çözüm masası, vatandaşların iş ve işlemlerinin en kısa sürede çözüme kavuşmasına olan sağlayacak.

Elbistan Belediyesi; gerek çeşitli iş ve işlemleri; gerekse de talep veya şikâyetlerini dile getirmek üzere belediye merkez binasına gelen insanlar için hayata geçirilen Çözüm Masası ile sosyal belediyecilik anlayışını ve çözüm odaklı hizmeti fiilen hayata geçiriyor. Belediyeye gelen vatandaşların karşılandığı yer olan Çözüm Masası’nın personeli, talep ya da şikâyetler için vatandaşı dinleyecek olup, yardımcı olup yol gösterecek. 

Başkan Gürbüz “Belediye binamıza gelen vatandaş güler yüzle ayrılacak”

Elbistan Belediyesi bünyesinde vatandaşlara açılan çözüm masası hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz; “Belediyemiz ve personellerimiz vatandaşlarımıza, hizmet üretmek ve sorunlarını çözmek için 7/24 çalışmakta. Sorunların çözümü ve hizmetlerin en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaşabilmesi için yoğun uğraşlar vermekteyiz. Daha önce vatandaşlarımızın bulunduğu yerden direkt talep ve isteklerini iletebilmesi için Whatsapp Çözüm Hattı uygulamamızı hayata geçirmiştik. Şimdi ise belediyeye gelen vatandaşlarımızın istek ve taleplerini daha kolay, daha hızlı ve zaman kaybetmeden gerçekleştirecekleri “Çözüm Masamızı”  kurarak, belediyemize gelen vatandaşlarımızın güler yüzle ayrılmasını sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.  





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