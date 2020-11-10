Covid-19’lu kamu çalışanları izinli sayılacak

Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 ile mücadele için yeni kararlar aldı.

Karara göre, sağlık kuruluşunda veya filyasyon ekipleri tarafından, yapılan test sonucu Covid-19 PCR pozitif vaka veya hasta olduğu tespit edilen kamu çalışanları (kolluk kuvvetleri polis/jandarma/zabıta dahil) herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın aşağıdaki sürelerde idari izinli sayılmalarına, asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 10 gün, hastane yatış endikasyonu olan vakalarda (hastaneden 24 saatten uzun süre yatan vakalar) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 14 gün, yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese vakalarda PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 20 gün, Covid-19 pozitif vaka/hastalara karantinada olduklarına dair Kaymakamlıklar tarafından belge düzenlenmesine, tanzim edilen belgenin mahalle denetim ekipleri aracılığıyla şahıslara/kendilerine iletilmesine/verilmesine, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine, Covid-19 pozitif vaka/hasta oldukları için karantinada tutulan kamu çalışanlarının istirahat raporu almak için sağlık kuruluşlarına gitmeyecek.