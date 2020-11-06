Covid-19’a karşı Elbistan’da etkin denetimlere başlandı

Covid-19 denetimlerinde bugüne kadar yürütülen faaliyetlerinin ötesinde yeni bir yaklaşımın sergilendiği denetimler başladı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il ve 922 ilçeye gönderdiği genelge kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki denetim ekiplerinin sayısı maksimuma çıkarıldı. Saha denetimi yapmakla görevli polis memurları, sabah saatlerinden itibaren toplu ulaşım araçları pazar yerleri, alışveriş, sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere ağırlık vererek kontrollerine başladı.

Toplu ulaşım araçlarının denetimlerinde, her aracın kontrol edilmesine özellikle dikkat edildi. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında HES kodu ve maske zorunluluğuna bakıldı. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yolcu kapasite sınırlamasına, maske zorunluluğuna, araç içerisinde yeteri kadar dezenfektan malzemenin bulundurulması gibi konular titizlikle kontrol edildi.

Pazar yerinde de alandaki tezgah düzenlemelerinin fiziki mesafe kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, pazar içerisinde esnaf ile müşterilerce maske takılması zorunluluğuna riayet edilip edilmediği, esnaf ve müşterilerce fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm caddeler ile çay ocaklarının yer aldığı bölgelerde de denetimler yoğun olarak gerçekleştirildi. Maske takmayan, maskesini çenesinde taşıyanlara ve kamuya açık alanda sigara içenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900’er TL idari para cezası kesildi. İşyerlerinde de denetimler yapılırken, işletmecilerin fiziki mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları, bu yerlerde bulunan alışveriş mekanlarının kalabalık oluşumuna neden olacak faaliyet içerisinde bulunup bulunmadıkları, buralardaki iş yerlerinde kendileri için belirlenen kural ve tedbirlere riayet edilip edilmediği hususlarına dikkat edildi.

Polis ekipleri, ayrıca araçlarından megafon vasıtasıyla sürekli anons yapılmak suretiyle vatandaşlara mesafe, maske kurallarının hatırlatılması ve kalabalıktan uzak durulmasının önemini vurguladı.



