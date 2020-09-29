Covid-19 testi için son hazırlıklar yapılıyor

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, koronavirüs (Covid-19) testlerinin Elbistan’da da yapılmasına imkan tanıyacak laboratuarın tamamlanma aşamasına geldiğinin bilgisini verdi.

Covid-19 testlerinin Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılmasının, sonuçların daha hızlı alınmasını sağlayacağını belirten Başkan Tıraş, “Elbistan Devlet Hastanesinde Covid-19 testi PCR laboratuarı açılması için gerekli çalışmaları başlatıldı. Bilindiği gibi daha önceleri bu testler il merkezine gönderiliyordu. Yoğunluk nedeniyle sonuçların alınması sürecini kısaltmak adına ilçemizde testlerin yapılacak olması büyük bir adım. Şuanda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gerekli altyapı hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde testler yapılmaya başlanacak. Covid-19 testlerinin Elbistan'da hızlı bir şekilde yapılması ve sonuca ulaşılmasını sağlayacak bu hizmetle ilgili desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal‘a halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.



