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Coşkun’u, vefatının 2.yıldönümünde kabri başında andılar

İki yıl önce Khan Tengri Dağı'na zirve yaptıktan sonra dönüş yolunda elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan milli dağcı ve eczacı Hakan Coşkun, vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Coşkun’u, vefatının 2.yıldönümünde kabri başında andılar
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Vefatından sonra dağcı arkadaşları tarafından kurulan ve kendisinin adını taşıyan, Hakan Coşkun Nurhak Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri adına bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Eczacı Vedat Dilek: "Aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümünde hocamız, dostumuz, kardeşimiz Hakan'ı büyük bir hasret ve özlemle anıyoruz. Türk dağcılığına büyük katkıları olmuş, bir çok dağcı yetiştirmiş örnek bir sporcu kimliğinin yanında fevkalade sıcak kişiliği ve dostluğu ile hem dağcılık hem de eczacılık camiasında gönüllere taht kurmuş, Elbistanlı bir milli sporcu olarak tanıyan tanımayan herkesin gurur kaynağı olmuş kardeşimizi dağ gibi büyük bir özlemle anıyoruz. Kendisinin temsil ettiği değerleri en ileriye taşımak boynumuzun borcudur.

Bu duygularla bir kez daha tüm dağcılık camiasına ve ailesine başsağlığı diliyor, emanetinin emin ellerde olduğunu herkesin bilmesini istiyorum" dedi.





 


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