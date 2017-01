Çöplük alanı tehlike saçıyor

Elbistan’ın Nurhak ilçesi girişinde bulunan ve ilçe merkezinden günlük toplanan yaklaşık 250 ton ton çöpün düzenleme ihalesindeki gecikme nedeniyle gelişigüzel dökülmesi, sürücüler ve çevre açısından büyük tehlike saçıyor.

Elbistan’ın Nurhak yolu girişinde bulunan vahşi çöp toplama istasyonu, çevreye yaydığı kötü kokular, görüntü kirliliği ve çıkan yangınlardan oluşan duman nedeniyle ilçe halkının en büyük sorunlarından biri olma özelliğini koruyor. 36 yıl önce ilk çöpün dökülmesinden bugüne kadar biriken ve yaklaşık 450 milyon metreküpe ulaşan atıklar nedeniyle bir çöp dağını andıran bölgede yaz kış meydana gelen yangın, Nurhak-Elbistan karayolunda sürücülerin en büyük korkusu olmaya devam ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde esen rüzgarlar nedeniyle başta yakın yerleşim alanları olmak üzere ilçe merkezini de etkileyen dumanlar, vatandaşlar açısından büyük olumsuzluk teşkil ediyor. Kötü kokularla birlikte alandan rüzgar nedeniyle tarım arazilerine dağılan poşet ve diğer maddeler de tarım arazilerini tehdit ediyor.

Çöp depolama alanının tüm bu olumsuzluklarına bir yenisi daha eklendi. İlçe merkezinden toplandıktan sonra alana dökülen çöplerin düzenlenmesi için gerçekleştirilen hizmet alımı ihalesinin süresi, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni ihalede gecikme yaşanınca, alanda düzenleme ve sıkıştırma işlemleri aksadı. Havaların yağışlı olması nedeniyle çamur ve kardan dolayı iç kısımlara giremeyen kamyonlar da çöpleri, alanın girişine ve karayolunun etrafına yığmaya başladı. Gelişigüzel yapılan bu işlem sonucunda yolun her iki tarafında da çöp yığınları oluştu. Oluşan yığınlardaki çöpler, rüzgarın ve hayvanların müdahalesi ile yola saçılırken, bu durum sürücülere de zor anlar yaşattı. Vatandaşlardan gelen tepki üzerine, yolun içine taşan kısımları iş makineleri ile temizlense de depolama alanında oluşan kısımlara müdahale edilemedi. İç kısımlarda da sıkıştırılması ve arka bölümlere taşınması gereken tonlarca çöp, kamyonlardan boşaltıldığı gibi bekliyor.

Çöplüğün bu durumunun içler acısı olduğunu niteleyen vatandaşlar ise, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulmalarını istedi. Her gün çok sayıda aracın karayoluna dağılan çöpler nedeniyle kaza ile burun buruna geldiğini kaydeden vatandaşlar, “Çöplüğün bu durumu çok kötü. Çöpler, yol kenarına dökülüyor. Buradan da yola dağılıyor. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. Her taraf başıboş köpeklerle dolu. Ya bu köpeklere bir araba çarpacak, ya da yoldaki çöpten kaçmak isteyen bir sürücü kaza yapacak. İllaki bir can mı yansın. Bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmalı” şeklinde tepki gösterdiler.

Sorunun kökten çözümü için hazırlanan proje onay bekliyor

İlçenin yaşadığı bu önemli çevre problemini ortadan kaldıracak Katı Atık Entegre Tesisi’nin projesi ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Altyapı Temel Hizmetler Birliği tarafından hazırlanıyor. Mutabakat zaptının 2012 yılında imzalandığı proje, Avrupa Birliği’ndeki bürokratik işlemlerdeki yavaşlama nedeniyle bir türlü hayata geçirilemedi. Proje ile Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri ile beldeden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarının vahşi çöp döküm alanları kapatılacak ve çöpler Afşin’deki dev tesise taşınacak.