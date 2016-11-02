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Çöpler, 25 bin konutu aydınlatacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kürtül mevkiindeki Katı Atık Bertaraf Tesisinde depolanan çöplerden, 25 bin konutun elektrik enerjisini karşılayabilecek güçte 4.8 megawat/saat elektrik üretecek.

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Çöpler, 25 bin konutu aydınlatacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kürtül mevkiindeki Katı Atık Bertaraf Tesisinde depolanan çöplerden, 25 bin konutun elektrik enerjisini karşılayabilecek güçte 4.8 megawat/saat elektrik üretecek.

Kültür çöplüğünde biriken metan gazından elektrik üretmek amacıyla elektrik santrali kurulan Katı Atık Depolama Alanı’na günlük ortalama 550-600 ton arası çöp taşınıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayacağı proje ile Kahramanmaraş’ın günlük 400 tona yakın çöpü Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde elektriğe dönüştürülerek, kenti aydınlatacak.

Proje bittiğinde çöpten üretilen metan gazından toplam 4.8 megawat/saat elektrik enerjisi üretilecek. Bu elektrik de ulusal elektrik şebekesine satılarak, hem Büyükşehir bütçesine, hem de Kahramanmaraş’ın enerji üretimine katkı sağlanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yapılan yatırım ile ilgili olarak, “Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızda, çöpü en ince ayrıntısına kadar değerlendiren, aynı zamanda atmosfer ve çevreyi koruyan projeler uygulanıyor. Arkadaşlarımız, çöpün miktarını, niteliğini ve diğer tüm koşulları dikkate alarak yeni projeler geliştiriyorlar. Metan gazından elektrik üretimini yapacağımız tesis 3 aşamada inşa edilecek. Tesisimizin ilk etabı olan metan gazından enerji üretimi Ekim ayı sonunda tamamlandı. 2017 Haziran ayında bitirilmesi planlanan entegre tesis ile bu alanda Türkiye’nin önde gelen tesislerinden birini Kahramanmaraş’ımıza kazandırmış olacağız” dedi.

2017 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan projenin, küresel ölçekte çevreye en büyük katkısı ise, atmosfere karışarak sera gazı etkisiyle iklim değişikliğine neden olan gazlardan olan metan gazının, elektrik enerjisi üretiminde kullanılarak, yok edilmesi olacak.

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Vatandas 2 ay önce

Maraş tan bizene kardeşim biz elbistani biliriz

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hsg 2 ay önce

elbistanda 100 BİN Kişinin yaşadığı yerde Tüm Şehrin Kanalizasyonu Ceyhana bağlı İken KATI ATIK DÖNÜŞÜM SİSTEMİ NE ALAKA. ?

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Güzel 2 ay önce

Güzel bir haber cöpümüz hic eksik olmaz nasil olsa her yer cöp dolu

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ahmet 2 ay önce

bu durumdaçpten evini geçindireceklere kim bakacak onlarıda bir düşünü sanki 25 bin konutun elektiriğini bedava verecek ler

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