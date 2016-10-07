Çöp olarak atılan çuvallardaki şekerli madde, on binlerce arıyı telef etti

Elbistan’a bağlı Orhangazi Mahallesi’ndeki boş bir alana kim tarafından atıldığı belli olmayan çuvalların içerisinde bulunan şekerli madde, on binlerce arıyı telef etti.

Bölgeye yakın bir yerde konaklanan kovanlarda bulunan ve kokusunu aldıkları bu maddenin üzerine konan arıların birçoğu, yapışkan olması nedeniyle bir daha havalanamadan ölürken, büyük bir kısmı da yabani arılar ve arı kuşları tarafından yendi. 20 yıldır arıcılık yapan Hasan Bor, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirterek, “200 kovanımdan ancak 100 küsur kovan sağlam kaldı” diye konuştu.

Elbistan’a bağlı Hasanalili Mahallesi’nde arıcılık yapan Hasan Bor, yaklaşık 200 kovandan oluşan arısını, Orhangazi Mahallesi’nde Termik Caddesi kenarında bulunan çayırlık araziye bıraktı. Aradan bir süre geçtikten sonra kovanlardaki arı nüfusunda azalma tespit eden Bor, ilk etapta durumu normal olarak karşıladı. Ancak arı nüfusundaki düşüşün devam etmesi üzerine olayın sebebini araştırmaya karar veren 20 yıllık arıcı Bor, arılarının ölümüne neden olan şeyi tesadüfen bulduğunda ise gözlerine inanamadı. Kovanlarını bıraktığı yerden yaklaşık 500 metre uzaktaki çöp yığınlarının oraya giden Bor, on binlerce arı ölüsüyle karşılaştı. Arıların, kim tarafından atıldığı belli olmayan torbalardaki şekerli maddeye yapışarak öldüğünü gören Bor, durum karşısında adeta şok geçirdi.

Birçok arısının da çuvalların içerisinden çıkamadığı için havasızlıktan öldüğünü anlayan Hasan Bor, uçamayanların da yabani arılar ve arı kuşları tarafından yendiğini görünce yaşadığı şok iki katına çıktı.

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Bor, lastik gibi sünen madde nedeniyle arılarının telef olduğunu savunarak, “20 yıldır arıcılık yapıyorum. Arılarımı konakladığım yerde arılarımın sayısında bu yıl hızlı bir nüfus kaybının olduğunu tespit ettim. İlaçlarını tam vermeme ve bakımlarını da eksiksiz yapmama rağmen arılarımın sayısındaki düşüşün nedenini bir türlü bulamamıştım. Hastalık da tespit edemedim. Ama hızlı bir şekilde arılarımın nüfusu kayboluyordu. 20 yıllık arıcıyım peteklerde arılar bu kadar hızlı tükenmez.18 çıtalık kovanım 4 çıtaya düştü. Zayıf arılarım ise güçlü arılar tarafından yağmalandı. Bunun sebebini bulmak için çok fazla uğraş verdim. Yaptığım inceleme sonucunda arıların kovandan çıktıktan sonra gittikleri yönü bulmaya çalıştım. En sonunda kovanlarımı bıraktığım yerden yaklaşık 500 metre ileride inşaat atıklarının döküldüğü bir bölgede arı yoğunluğu tespit ettim. Bölgeye gittiğimde çuvallar içerisinde şekerli bir maddenin atıldığını gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum ama yapışkan bir madde. Çöp olarak atılmış. 15-20 kiloluk torbaların içerisinde şekerli madde var. Arılarım bu maddenin kokusunu alarak buraya gelmiş ve bu maddenin üzerinde yapışıp kalarak ölmüş. Kimisi de naylon torbaların deliklerinden girince boğulup ölmüş” dedi.

Doğaya atılan bu maddelerin sağlığa zararlı olduğunu iddia eden Bor, “Yapışan arılarım da yabani arılar ve arı kuşları tarafından yenmiş. Arılarımın bu maddeden dolayı azaldığını ve tükendiğini anladım. Yaklaşık 200 kovan arım vardı. Şuanda 100 küsur kovanım kaldı. Bu kovanların kimisi tümden gitti kimisi de hızlı bir şekilde nüfus kaybına uğradı. Çok ciddi bir zararım söz konusu. Kim tarafından ne amaçla atıldığını bilmiyorum. Ama arılarım bu madde yüzünden telef oldu. Belli ki sağlığa zararlı bir içeriği var. Burasının temizlenmesi gerekiyor. İnsanların yaşadığı bir bölgeye bu tür maddelerin atılmasına da anlam veremedim. Halen de burada duruyorlar. Arılarım da ölmeye devam ediyor. Yetkililerden bu maddenin ne olduğunu tespit etmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.



