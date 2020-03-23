Çöp konyetnırları koronavirüse karşı ilaçlanıyor

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce yapılan konteynır ilaçlamasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması noktasındaki tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Koronavirüsün ülkemizde görülmesinden itibaren ülke genelinde bazı önlemler alındı. Biz de Elbistan Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ve önlemleri alarak halkımızın halk sağlığı açısından en iyi şekilde hizmete ulaşması için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz gün Sayın Valimizin başkanlığında yaptığımız toplantıda kurum, kuruluşların görevleri ve ilimizde yapılması gereken işlemler, alınması gereken önlemler ve tedbirler kapsamında her kurum kendine ait görev ve sorumluluk içerisinde hareket etmeye başladı. Zaten öncesinde hazırlıkları yapılmıştı. Biz de Elbistan Belediyesi olarak geçtiğimiz haftadan itibaren özellikle kent hijyeni, toplumsal alanların kullanımıyla ilgili bazı çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmamızı hem yaygın, hem rutin hale dönüştürmeyle ilgili kurumsal çalışmamızı daha da geliştirdik.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tedbirler çerçevesi kapsamında yurttaşın en çok temas ettiği yerlerden birisi olan çöp konteynırlarının ilaçlanmasını sürdürüyor. Rutin olarak yapılan konteynır ilaçlamamız, koronavirüs nedeniyle daha da sık yapılmaktadır. Bizim birinci önceliğimiz halk sağlığı. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sonuçta salgının yayılmasının en önemli önlem ayağı yurttaşımızın bireysel katkılarıdır. Teması azaltacağız. Mümkün olduğu kadar uyarıları dikkate alıp, evinden çıkmak zorunda olmayan yurttaşımızın evinden çıkmamasını rica ediyoruz. İnşallah en kısa sürede koronavirüsü en az zararla atlatıp ülkemizin güzel aydınlık günlerine kavuşacağız" denildi.



