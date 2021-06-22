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Çöp konteynırına atılan kaplumbağaya temizlik personelleri sahip çıktı

Elbistan’da çöp konteynırına atılarak ölüme terk edilen su kaplumbağasına Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri sahip çıktı.

Çöp konteynırına atılan kaplumbağaya temizlik personelleri sahip çıktı
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Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri Cuma Yılmaz, Mükremin Alış ve İlyaz Ceyhan, temizlemek istedikleri bir çöp konteynırından ses gelmesi üzerine konteynırı kontrol ettiler. Konteynırda kedi ya da köpek olacağını düşünen temizlik işçileri, sesi çıkaran hayvanın su kaplumbağası olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kendi başına konteynıra girmesi mümkün olmayan ve birileri tarafından atıldığı sanılan su kaplumbağasını çöplerin arasından çıkaran temizlik personelleri, daha sonra Ceyhan Nehri kıyısına giderek hayvanı doğal ortamına bıraktı. Yeniden yaşama tutunan kaplumbağa, Ceyhan Nehri’nde gözden kayboldu.

Kaplumbağayı bulduğunda çok kötü durumda olduğunu belirten Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Cuma Yılmaz, Mükremin Alış ve İlyaz Ceyhan, “Konteynırdan ses gelince içine baktık. Önce kedi sandık ama kaplumbağa olduğunu görünce şaşırdık. Kendi başına buraya çıkmasına imkan yok. Bir insan bu zararsız canlıyı neden çöpe atar ki. Yazık günah. O da bir can taşıyor ve Allah’ın bizlere emaneti. Su kaplumbağası bu. Susuzluktan kırılmak üzereydi. Çıkarıp Ceyhan Nehri’ne bıraktık. İnsanlık görevimizi yerine getirdik” ifadelerini kullandılar.

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Çöp Konteynırına Atılan Kaplumbağaya Temizlik Personelleri Sahip çıktı