Çöllolar’dan 5 yıl sonra aynı acı Siirt’te yaşandı

Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde yer alan bakır madenindeki göçük, 16 ocağa ateş düşürdü. Bu acıyı en iyi bilen ise Elbistan-Afşin bölgesi. Siirt’teki madenin işletmecisi olan firma, 2011 yılında 11 madencinin ölümüyle sonuçlanan dünya felaketinin yaşandığı Çöllolar kömür madeninin de işletmecisiydi.

Çöllolar kömür madeninde 2011 yılında meydana gelen göçükte 11 işçi toprak altında kalmış ve bunlardan sadece 2’sinin cenazesine ulaşılabilmişti. Aradan geçen 5 yılda ise, Çöllolar’ın bir benzeri facia Siirt’te yaşandı. Özel bir firmanın işlettiği bakır madenindeki heyelan sonrası meydana gelen göçükte 16 işçi toprak altında kaldı. Toprak altından 5 işçinin cansız bedenini çıkarılabildi.

Siirt’teki göçük sonrasında ortaya atılan iddialar ise, 5 yıl önce Çöllolar’daki ile aynı özellikte. Çöllolar’da da oluşan çatlakların kamyonlarla toprak doldurulmak suretiyle kapatıldığı iddia edilirken Siirt’te de aynı durumun yaşandığı madendeki işçiler tarafından yüksek sesle dillendiriliyor. Bakır madeninde meydana gelen heyelan faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 iş güvenliği uzmanı ve maden müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde özel firma tarafından işletilen bakır madeninde meydana gelen heyelan sonucu oluşan göçükte kalan 11 işçinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ara verilmeden süren çalışmalar için bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen AFAD ekipleri vardiyalı çalışıyor. Yorulan ekibin yerine hemen diğeri geçerken, işçilerin kurtarılması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Göçüğün yaşandığı bölgede, Van’dan gelen AFAD ekibine, kentteki depremde 4 kişinin hayatını kurtaran “Naz” adlı arama köpeği de eşlik ediyor.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Şirvan'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 12 işçinin kurtarılması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarının seferber edildiğini söyledi.

Vali Mustafa Tutulmaz, göçüğün meydana geldiği bölgede yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van ve Erzurum arama kurtarma ekipleriyle yapıldığını aktardı. Tutulmaz, "Diğer bölgelerden gelen arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere MTA'dan, TPO'dan gelen arama kurtarma ekipleriyle yine aynı arama işlemlerimize hızlı bir şekilde başladık. Tespitlerimize göre geride 11 işçimiz daha bulunmaktadır. Bunların da kurtarılması için kamu kurum ve kuruluşların imkanlarını seferber ettik. Ankara ayağı gerek il basında tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirmektedirler. Gene arka tarafta gördüğümüz alanda hala heyelan riski devam etmektedir. Bu da arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Şuana kadar 5 işçimizin cansız bedenine ulaştık, 11 işçiye ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Tonlarca toprak, taş ve kayanın altında kurtarılmayı bekleyen 11 işçinin yakınları ise, maden sahasında endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. İşçi yakınlarının içinde bulunduğu durumu ise en iyi Çöllolar’daki göçüğü yaşayan bölge insanı ve şehit olan madencilerin aileleri anlıyor. Özel firmanın işlettiği Çöllolar’da, işçiler Yaşar Alkaya ile Ruşen Demir, jeoloji mühendisi Halil Tatlı, makine mühendisi Cuma Yıldırım, maden mühendisi Nail Yılmaz, makine operatörleri Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Kemal Elmas, dozer operatörü Adnan Demir, drenaj işçisi Aydoğan Polat ile topograf Tuğran Gökhan hayatını kaybetmişti. 11 can, madencilik tarihinin kara yıllarından biri olan 2011’de göçüğe kurban gitmişti. Aradan geçen 5 yılın sonunda Siirt’te yaşanan olayda ise, 16 madenci aynı kaderi yaşadı.

1 milyon metreküp toprak altındaki madencileri kurtarmak için canla başla çalışan AFAD Başkan Vekili Halis Bilden’in açıklamaları işçi yakınlarının umutlarının yitmesine neden oldu. Göçük altındaki işçilere canlı olarak ulaşabilmenin zor olduğunu belirten Bilden, "Mümkün olduğu kadarıyla nezaret etmeye çalışıyoruz; çünkü burası zorlu bir bölge. Ümit ediyoruz ki canlı bedenlere ulaşalım, eğer ulaşamazsak bile ailelere cansız bedenlerini teslim edebilelim. İşçinin kardeşi ile irtibata geçtiği bilgisi bana da geldi. Ben de hemen o bölgeye intikal ettim. Şu an o noktada çalışmamız sürüyor. Canlı ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorum. Biz hepimiz buradayız, bitene kadar burada kalacağız. En kısa sürede ailelerin merakını gidermek istiyoruz" şeklinde konuştu.