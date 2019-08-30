Çöllolar’da ihale süreci yeniden başlıyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, B Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı ve 2011 yılında yaşanan göçüklerin ardından kapatılan Çöllolar Kömür İşletmesi’nin ihale sürecinin başladığını söyledi.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşılayan Çöllolar Kömür İşletmesi’nde 2011 yılı Şubat ayında 11 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan göçükler nedeniyle 8 yıldır üretim yapılamıyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, Çöllolar’daki yeniden başlaması öngörülen üretim süreci ile EÜAŞ personellerinin tayin durumlarına ilişkin bilgiler aktardı.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ve AEL İşletme Müdürlüğünün 20 yıllığına özel sektöre devredilmesinin ardından EÜAŞ'a bağlı kadrolu personeller hakkında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir; "Bin 50 işçimizin yaklaşık 600'ünün durumu stabil bir şekilde devam ediyor. Bu arkadaşlarımız maaşlarını belli bir oranda alıyorlar. Çalışmalarından kaynaklı mesailerini ve fazla ücretlerini alamıyorlar. Buradan da gitmek istemedikleri için atama yapılmadığı ve kendi tercihleri olduğu için burada tuttuk. EÜAŞ Genel Müdürlüğümüz ve Enerji Bakanlığımız ile konuştuk. Tayin isteyen arkadaşlarımızdan da iki defa tercih aldık. Şuanda 600 işçimiz kaldı” dedi.

- Çöllolar Kömür İşletmesi ile ilgili fesih sürecinin bittiğini hatırlatan Özdemir, “Çöllolar'da ihale süreci başladı. Eğer oraya bir talip çıkarsa geriye kalan 600 AEL işçisini buraya kaydıracağız. Hatta tayin olan arkadaşlarımızın yeninde buraya gelmesinin önünü açacağız. Bu işletmeye talip çıkmaz ve açılamazsa da 170 veya 190 arkadaşımız işletmede kalacak. Diğer arkadaşlarımız yine tercihlerine göre gidecekler.

Çelikler’e devredilen sosyal tesislerinde çalışan taşeron işçilerimizin ihale süreci bitti ve bu işçiler devam ettirilmedi. Bu konu hem Belediye Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımız tarafından bize iletildi. Ardından bu konuyu AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal'a ilettik. 39 işçimizin durumunu Enerji Bakanı yardımcımız ve EÜAŞ Genel Müdür İzzet Alagöz ile 1 haftadır görüşüyoruz. Aslında şirket şöyle bir talepte bulunuyor bizlere, biz burada sıkıntı yaşıyoruz baca filtresinin 31 Aralık 2019 tarihinde yapmak zorundayız ve o zamana kadar da burayı çalıştıramıyoruz. Sosyal tesislerde çalışan arkadaşlarımızı bunun için çalıştıramıyoruz, dediler. Enerji Bakanımızın bütçe görüşmelerinde talimatı oldu şirkete ve buradan hiçbir personel çıkartılmamasını söyledi. Bu konuyu Enerji Bakanı Yardımcımız ile dün akşam görüştük ve 39 işçimizin durumunu izah ettim ve Kahramanmaraş milletvekilleri olarak oradan hiçbir işçimizin çıkarılmasına razı olmayacağımız söyledim. Şirketinde bize bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmesine izin vermeyeceğini ilettim. Bakan yardımcımız da, Enerji Bakanlığı olarak konuyu takip ettiklerini ve ihale süreci biten işçilerimizi tekrar işe alınmalarını sağlayacağız dedi. Bu 39 arkadaşımız tekrar işlerine dönecek” ifadelerini kullandı.



