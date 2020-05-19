Çöl sıcakları, yerini yağmura bırakıyor

Elbistan’da ise, bayrama kadar mevsim normallerinin üzerinde olacak sıcak hava, arife günü itibariyle yağmurla birlikte düşüşe geçecek. Bayramın birinci günü ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı; ancak Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 18, 19 ve 20 Mayıs'ta mevsim normallerinin Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Çorum, Amasya ve Tokat illerinde 10 ila 13 derece üzerinde; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 ila 9 derece üzerinde; diğer yerlerde ise 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren başlayacak serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kademeli olarak azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Elbistan’da, Çarşamba ve Perşembe günlerinde en yüksek sıcaklığın 32 derece olacağı öngörülüyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda 4 derecelik bir düşüş beklenen Elbistan’da arife günü ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların da 23 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Bayramın birinci gününde ise sağanak yağışlı olması beklenen Elbistan’da en yüksek sıcaklığın da 19 derece olacağı tahmin ediliyor.