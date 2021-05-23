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Çocukların bisiklet sürme keyfi kötü bitti

Elbistan’da arkadaşları ile birlikte caddede bisiklet süren çocuk, park halindeki otomobile arkadan çarparak yaralandı.

Çocukların bisiklet sürme keyfi kötü bitti
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Olay, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi’nde meydana geldi. 5 arkadaş bisikletleri ile cadde üzerinde gezintiye çıktı. Peş peşe ilerleyen çocuklardan biri, yol kenarına park edilen otomobilin yanından geçmek isterken arkasından gelen arkadaşını fark etmedi. Önündeki bisiklete çarpmamak isteyen çocuk, bisikletini döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaklaşık 10 yaşlarında olduğu sanılan çocuk, bisikleti ile park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma düşerek yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören diğer çocuklar da büyük panik yaşadı. O sırada yakınlardaki bir marketten alışveriş yapan vatandaş ile apartman sakinleri de, çocukların panikle bağırdıklarını duyunca olay yerine koştu.

Kafasından yaralanan çocuk, özel araçla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada kafasına dikiş atıldığı öğrenilen talihsiz çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Çocukların Bisiklet Sürme Keyfi Kötü Bitti