Çocukları ellerinden alınan Elbistanlı ailenin yardım çığlığı

Elbistan’a bağlı İkizpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mehmet ve Cemile Çoban, yaklaşık 10 yıl önce İsveç’e göç etti. İsveç’in Dalarna bölgesine bağlı Vansbro ilçesinde restoran işletmeciliği yapan baba Mehmet ve anne Cemile Çoban’ın 8 ve 9 yaşındaki biri kız, biri erkek 2 çocuğu, 2 sene önce Vansbro Belediye Sosyal Dairesi tarafından alınarak İsveçli bir aileye verildi.

2 yıldır çocuklarına kavuşmayı bekleyen anne Cemile Çoban, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Bu süreçte İsveç mahkemelerine başvurduklarını anlatan anne Çoban, "Vansbro Belediye Sosyal Dairesi, çocuklarıma şiddet uyguladığımı öne sürerek beni mahkemeye verdi. Mora Mahkemesi ise benim suçsuz olduğum yönünde karar verdi. Bu karara itiraz eden belediye, Stockholm Yüksek Mahkemesine başvurdu. Stockholm Yüksek Mahkemesi de bizim lehimize karar vermesine rağmen çocuklarımı alamadım. İlk başlarda çocuklarımı görebiliyordum ama daha sonra İsveçli bir aileye verildiler. Herhalde onlarla da sorun yaşadılar ki, şimdi başka bir İsveçli aileye verildiler. İkinci aileye verildiğinden beri çocuklarımı bir kez bile göremedim. Benim neler yaşadığımı, evlatlarımın özlemi bir ben bilirim bir Allah bilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bize yardım etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Çoban ise, “Ben hukuk savaşından vazgeçmeyeceğim, gerekirse belediyenin önünde çadır kurup açlık grevine başlayacağım” dedi.

















