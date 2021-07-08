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Çocuklardan Şehit Emanetleri Müzesi’ni ziyaret

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğretmeni Murat Kılınç’ın organizesi ile bir araya gelen çocuklar ve Kur’an kursu öğrencileri, Elbistan Şehit Emanetleri Müzesi’ni ziyaret etti.

Çocuklardan Şehit Emanetleri Müzesi’ni ziyaret
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nce açılan Elbistanlı 44 şehidin özel eşyalarının yer aldığı Şehit Emanetleri Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle öğrenciler, şehit ağabeylerinin emanetlerini görmek ve hatıralarına sahip çıkmak adına müzenin yolunu tutuyor. Öğrenciler, ziyaretlerde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ve şehit yakınlarından bilgi alıyor. Şehit ağabeylerinin hayat hikayelerini dinleyen öğrenciler, semaya el açıp dualarla şehitlerimizi yâd ediyor.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğretmeni Murat Kılınç, Kur’an kursu öğrencileri ve yakın çevresindeki çocukların Şehit Emanetleri Müzesi’ni görmeleri için harekete geçti. Çocuklar, ellerindeki ay yıldızlı bayrağımız ve karanfillerle müzeyi ziyaret eden çocuklar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul’dan şehitlerimiz hakkında bilgiler aldı. Çocuklar, şehit ağabeylerinin yadigarlarının üzerine Türk bayrağı ve karanfil bırakıp; okudukları dualarla da yâd ettiler.

Başkan Kul, öğrencileri misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Okullarımızı ve öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Şehitlerimizin hayat hikayelerini dinliyorlar. Onların emanetlerini görüp, bu vatan ve bayrak uğruna canlarından nasıl vazgeçtiklerine birebir şahit oluyorlar. Çocuklarımız, şehidini, gazisini bilip tanıyorlar” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğretmeni Murat Kılınç ise, “Onur ve şeref abidesi şehitlerimizin hatıralarını gelecek kuşaklara aktarmak, vatan ve millet sevgisini körpe yüreklere nakşetmek adına; manevi değeri yüksek gençler yetiştirmek istedik. Çocuklarımıza toprağın nasıl vatan olduğunun bilincini aşılarken aynı zamanda vatanın kutsal değerleri adına nasıl bedeller ödendiğini anlatmak istedik” şeklinde konuştu.

Programda imam hatip Kadir Coşkun tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak şehitlerimiz için dua edildi.

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Çocuklardan Şehit Emanetleri Müzesini Ziyaret