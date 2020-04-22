Çocuklar, 23 Nisan’ı evlerinde kutluyor

Öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde, ailelerinin de yardımıyla evlerinin balkonları, camları ile duvarlarını Atatürk posterleri, Türk bayrakları, balon ve rengarenk pankartlarla süslüyor. Birçok öğrenci de çektikleri videolarla bayram coşkusunu yaşıyor ve arkadaşları ile paylaşarak onları da bu heyecana ortak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin 100. yıl programı, ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan günü saat 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacak. Anıtkabir ziyareti sonrasında saat 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün sürecek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını" TRT EBA TV'de olacak. Bayram öncesinde evleri süslemek için önerilerin yer aldığı kısa etkinlik programlarının yayımlandığı TRT EBA TV ekranlarında, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengarenk bir bayram kuşağı olacak. Ülke genelinde saat 13.00'te tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda hoparlörlerden "100. Yıl Marşı" yayınlanacak.

Saat 21.00'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığının İstiklal Marşı etkinliğine katılım sağlanarak, 81 ildeki tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda hoparlörlerden İstiklal Marşı yayınlanacak.



