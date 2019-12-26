A-II grubu hastane statüsündeki Elbistan Devlet Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne Sağlık Bakanlığı tarafından atanan Uz. Dr. Özlem Doğan, hasta kabulüne başladı. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’nde, 18 yaşından küçüklerdeki nörogelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, zeka gerilikleri, özgül öğrenme güçlükleri (disleksi), tikler, konuşma geriliği, uyaran eksikliği, şizofreni ve bipolar bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, uyum bozuklukları, panik bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılacak. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinin açılması ile birlikte il içi ve il dışı sevkler de azalmış olacak.
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı göreve başladı
Elbistan Devlet Hastanesi’ne il statüsüne kavuştuktan sonra Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne atanan Uz. Dr. Özlem Doğan, görevine başladı.
26 Aralık 2019 Perşembe 10:11
A-II grubu hastane statüsündeki Elbistan Devlet Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne Sağlık Bakanlığı tarafından atanan Uz. Dr. Özlem Doğan, hasta kabulüne başladı. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’nde, 18 yaşından küçüklerdeki nörogelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, zeka gerilikleri, özgül öğrenme güçlükleri (disleksi), tikler, konuşma geriliği, uyaran eksikliği, şizofreni ve bipolar bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, uyum bozuklukları, panik bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılacak. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinin açılması ile birlikte il içi ve il dışı sevkler de azalmış olacak.
Allah utandırmasın başarılar...
ELBİSTAN HALKINA HAYIRLI EYLESIN uz.Dr.BASARILAR DILERIM.
Hayırlı olsun malatyalıymış hemşerimiz sayılır