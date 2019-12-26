Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı göreve başladı

A-II grubu hastane statüsündeki Elbistan Devlet Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne Sağlık Bakanlığı tarafından atanan Uz. Dr. Özlem Doğan, hasta kabulüne başladı. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’nde, 18 yaşından küçüklerdeki nörogelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, zeka gerilikleri, özgül öğrenme güçlükleri (disleksi), tikler, konuşma geriliği, uyaran eksikliği, şizofreni ve bipolar bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, uyum bozuklukları, panik bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılacak. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinin açılması ile birlikte il içi ve il dışı sevkler de azalmış olacak.

Uz. Dr. Özlem Doğan kimdir?

Elbistan Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne atanan Uz. Dr. Özlem Doğan, 1990 yılında Malatya’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya’da tamamlayan Doğan, Hacettepe Tıp Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. Pratisyen hekim olarak Malatya Battalgazi Toplum Sağlığı Merkezi’nde 1 yıl görev yapan Doğan, 2015-2019 yılları arasında İnönü Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Doğan, Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamladıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne atandı.