banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı göreve başladı

Elbistan Devlet Hastanesi’ne il statüsüne kavuştuktan sonra Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne atanan Uz. Dr. Özlem Doğan, görevine başladı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı göreve başladı

A-II grubu hastane statüsündeki Elbistan Devlet Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne Sağlık Bakanlığı tarafından atanan Uz. Dr. Özlem Doğan, hasta kabulüne başladı. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’nde, 18 yaşından küçüklerdeki nörogelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, zeka gerilikleri, özgül öğrenme güçlükleri (disleksi), tikler, konuşma geriliği, uyaran eksikliği, şizofreni ve bipolar bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, uyum bozuklukları, panik bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılacak. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinin açılması ile birlikte il içi ve il dışı sevkler de azalmış olacak.

 Uz. Dr. Özlem Doğan kimdir?

 Elbistan Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne atanan Uz. Dr. Özlem Doğan, 1990 yılında Malatya’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Malatya’da tamamlayan Doğan, Hacettepe Tıp Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. Pratisyen hekim olarak Malatya Battalgazi Toplum Sağlığı Merkezi’nde 1 yıl görev yapan Doğan, 2015-2019 yılları arasında İnönü Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Doğan, Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamladıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne atandı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Birisi 6 saat önce

Hayırlı olsun malatyalıymış hemşerimiz sayılır

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet 6 saat önce

Allah utandırmasın başarılar...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
NECDET DEGIRMENCIOGLU 4 saat önce

ELBİSTAN HALKINA HAYIRLI EYLESIN uz.Dr.BASARILAR DILERIM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)