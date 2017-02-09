Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu toplandı

Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Muharrem Eren ve kurum müdürleri katıldılar.

Elbistan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu, 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Elbistan Sosyal Hizmetler Merkezi İlçe Müdürü Akif Yüce, sinevizyon gösterisi eşliğinde kanun ile ilgili olarak yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantı ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, şunları söyledi:

“Bu toplantımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi açısından çok önemlidir. Çocuklarımızın yüksek yararı için önlemler alıp, erken müdahale mekanizmaları kuruyoruz. İlçemizde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversitemiz tarafından çocuklarımıza yönelik verilen hizmetlerin koordine edilmesi ve bütünlük içinde sunulmasını son derece önemlidir. Özellikle korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklarımızın tespiti ve muhtemel çözüm mekanizmaları için komisyon oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz komisyonda İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Belediyemiz tespit çalışmalarında gerekli desteği verirken, Sağlık Müdürlüğümüz ve Rehberlik Araştırma Merkezimiz çocuklarımızın içinde bulunduğu bu olumsuz durumlarının tespitinde ve müdahale önerileri için çalışmalar yapacaklar. Ayrıca bu çocuklarımız oluşturduğumuz komisyon tarafından kayıt altına alınıp, sosyal ve eğitsel alanlara yönlendirilerek Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Elbistan Gençlik Merkezi gibi kurumlarımıza adaptasyonu sağlanarak, destekleyici tedbirler uygulamış olacağız. Bir sonraki toplantımızda kurumlarımız projeler ile katılacaklar. Projelerde uygulanabilirliğe ve sürdürülebilirliğe dikkat edilecek. Oluşturulan komisyon çalışmalarına hemen başlayıp tespit, analiz, çözüm, takip ve değerlendirmelerini rapor haline getirerek, bir sonraki toplantımızda kurul üyelerine sunacak.”

Özellikle trafik ışıkları ve alış veriş merkezleri önlerinde dilendirilen Suriyeli çocuklar ile ilgili de çalışmalar yapılacağını anlatan Kaymakam Akkoyun, bu konuda kurumların üzerine düşeni yapacağını, bu çocukların eğitime yönlendirileceğini kaydetti.

Akkoyun, “Emniyet ve Jandarma görevlileri ile belediye zabıtalarımız kendi isteğiyle veya zoraki dilendirilen çocukları tespit edecekler. Bu çocuklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Suriyeli öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenlerin desteğiyle tespit edilerek, komisyonlarımızca çözüme yönelik ilgili kurum-kuruluş veya sivil toplum örgütlerimize yönlendirilecekler” diye konuştu.



