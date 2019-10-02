ÇOCUĞUNUN DA GELİRİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERGE VEREN MECLİS ÜYESİ KİM?

Elbistan Belediye Meclisi’ne geçtiğimiz aylarda bir Belediye Meclis Üyesi tarafından verildiği iddia edilen önerge, kamuoyunda tepkiye neden oldu. Bir Belediye Meclis Üyesinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ne aykırı görünen ve kendi çocuğunun branşındaki kişilere gelir sağlaması amacıyla verdiği iddia edilen önergenin, bin metrekareden büyük olan arsalara yapılacak inşaatlar için Belediye’den ruhsat alınırken Peyzaj Projesi’nin de zorunlu tutulmasını öngördüğü belirtildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine göre meclis üyelerinin, ikinci derece kan ve hısımlarının işlerinin görüşüldüğü toplantılara katılmaları bile yasaklanırken, kendi çocuğunun da branşına ait projelerin belediyenin inşaat ruhsat alımında zorunlu olarak istenmesini teklif edildiği iddiası kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Oysaki Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumları açık ve net olarak tanımlıyor. Yönetmeliğin Madde 7/A – (Ek:RG-27/11/2014-29188)’ya göre, Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar. Bir belediye meclis üyesinin, bu şekilde verdiği ve Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin ihlal edilmesi anlamı taşıdığı değerlendirilen bu önerge ile ilgili sürecin soruşturma boyutunun olup olmayacağı ise kamuoyunun merakla beklediği konular arasında yer aldı.

Bir belediye meclis üyesinin bu şekildeki bir içerikle verdiği önerge, kanun maddesinin ihlali bir yana, kamuoyu tarafından etik ve toplumsal değerler nezdinde uygun olmadığı görüşü dillendiriliyor.

Meclis Üyesinin yazılı teklifi üzerine okunan meclis karar teklifinin, Elbistan Belediye Meclis Üyelerinin çoğunluk kararı ile reddedildiği öğrenildi.