Çocuğunu kurtarmak isteyen anneye otomobil çarptı

Elbistan’da caddeye koşan çocuğunu durdurmak için peşinden giden anne, otomobil çarpması sonucunda yaralandı.

Kaza, Söğütlü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın önünde oynayan çocuğunun caddeye koştuğunu gören anne Güler Ç.’ye Cebrail Ç.’nin kullandığı 46 ET 511 plakalı otomobil çarptı. Anne Güler Ç., çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşerken, otomobil de refüje çıkarak durabildi. Yaralı annenin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz anne, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisine burada devam edilen yaralı annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Söğütlü Caddesi’nin şehir merkezi istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan aracın kaldırılması ile trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







