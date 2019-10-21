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Çocuğunu görmeye giden anne, kazada yaşamını yitirdi

Hatay’dan Kayseri’de üniversite öğrenimi gören çocuğunu ziyarete giden 48 yaşındaki Elbistanlı anne, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Çocuğunu görmeye giden anne, kazada yaşamını yitirdi

Olay, Kahramanmaraş-Kayseri yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kayseri’de üniversite öğrenimi gören çocuğunu görmek üzere 31 L 7830 plakalı otomobili ile Hatay’dan yola çıkan Hacer Balyemez, Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağıbeyçayır Mahallesi mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki araziye giren otomobil, takla attı. Elbistanlı talihsiz anne, olay yerinde yaşamını yitirdi.

2 çocuk annesi Balyemez’in cenazesi, memleketi Elbistan’a getirilerek gözyaşları içerisinde defnedildi.


Yerel Manşetler
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