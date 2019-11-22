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‘Çocuğa yönelik istismar’ davasında sanıklara 77 yıl ceza

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ davasında 4 sanığa, toplam 77 yıl hapis cezası verildi.

‘Çocuğa yönelik istismar’ davasında sanıklara 77 yıl ceza
Elbistan’da, 2017 yılında işlenen suç tarihinde 17 yaşında olan N.T.’nin cinsel istismarı, alıkonma, fuhuşa teşvik ve fuhuşa imkan sağlanması iddiasıyla Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, sanık ve avukatları katıldı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürüp beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti duruşma sonunda sanıklardan A.C. ile İ.C.’ye çocuğun nitelikli cinsel istismarı, fuhşa teşvik ve aracılık etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 29 yıl 2’şer ay, İ.P.’yi fuhuşa teşvik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 12 yıl 6 ay ve A.C.’yi fuhuşa teşvik ve aracılık etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, bu kararın ardından tekrar gönderildi.  

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