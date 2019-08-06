Çoban Musa, hayaline kavuştu

Almaz, ikinci sırada tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı.

Üniversite adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Bertiz olarak adlandırılan dağlık Yenipınar Mahallesi’nde doğan ve kendi ifadesiyle ‘yürümeye başladığı günden beri’ ailesinin tek geçim kaynağı olan keçilere çobanlık yapan ve 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Y-SAY alanında Türkiye 556.sı olarak büyük bir başarı öyküsü yazan Elbistan İMKB Fen Lisesi öğrencisi Musa Almaz, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Yaz tatillerinde ve okuldan arta kalan zamanlarında ailesinin tek geçim kaynağı olan keçi sürüsünü otlatarak aile ekonomisine katkıda bulunmayı en büyük görev sayan Almaz, sınav başarısını Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden birinde hayalini kurduğu mesleğin eğitimini alacak.

Azminin ve kararlılığının karşılığını alarak ailesine ve öğretmenlerine haklı bir gurur yaşatan Musa, sayısal alanından girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) matematik ve biyoloji sorularının tamamını doğru cevaplamıştı. Fizik ve kimyadan da 1’er soruyu yanlış yapan Musa, aldığı 536,84 puanla, Türkiye 556.sı olmayı başarmıştı. İlk ve ortaokulu köyünde bitiren, son sıralarda girdiği Elbistan İMKB Fen Lisesi’nde de başarısıyla en önde yer alan Almaz, sınavdan sonra gittiği memleketinde çocukluğundan beri otlattığı keçilerle birlikte yaptığı açıklamada, “Yürümeye başladığımdan beri çobanlık yapıyorum’ diyerek, “İlk ve ortaokulu köyümde okudum. Sonra Elbistan İMKB Fen Lisesi’ni kazandım. Hedefim mühendislikti. Baştan beri makine ve elektrik mühendisliğine ilgi duyuyordum. Düzenli olmayı, çok çalışmanın önünde tuttum. Elbistan İMKB Fen Lisesi’ndeki öğretmen kadrosu çok iyiydi. Tüm öğretmenlerime, bana bu başarı yolundaki destekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.



















