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Çoban Musa, hayaline kavuştu

Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesindeki Yenipınar Mahallesi’nde yazları keçi çobanlığı yapan Elbistan İMKB Fen Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Musa Almaz, çocukluğundan beri kurduğu hayale kavuştu.

Çoban Musa, hayaline kavuştu
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Almaz, ikinci sırada tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı.

Üniversite adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın Bertiz olarak adlandırılan dağlık Yenipınar Mahallesi’nde doğan ve kendi ifadesiyle ‘yürümeye başladığı günden beri’ ailesinin tek geçim kaynağı olan keçilere çobanlık yapan ve 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Y-SAY alanında Türkiye 556.sı olarak büyük bir başarı öyküsü yazan Elbistan İMKB Fen Lisesi öğrencisi Musa Almaz, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Yaz tatillerinde ve okuldan arta kalan zamanlarında ailesinin tek geçim kaynağı olan keçi sürüsünü otlatarak aile ekonomisine katkıda bulunmayı en büyük görev sayan Almaz, sınav başarısını Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden birinde hayalini kurduğu mesleğin eğitimini alacak.

 Azminin ve kararlılığının karşılığını alarak ailesine ve öğretmenlerine haklı bir gurur yaşatan Musa, sayısal alanından girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) matematik ve biyoloji sorularının tamamını doğru cevaplamıştı. Fizik ve kimyadan da 1’er soruyu yanlış yapan Musa, aldığı 536,84 puanla, Türkiye 556.sı olmayı başarmıştı. İlk ve ortaokulu köyünde bitiren, son sıralarda girdiği Elbistan İMKB Fen Lisesi’nde de başarısıyla en önde yer alan Almaz, sınavdan sonra gittiği memleketinde çocukluğundan beri otlattığı keçilerle birlikte yaptığı açıklamada, “Yürümeye başladığımdan beri çobanlık yapıyorum’ diyerek, “İlk ve ortaokulu köyümde okudum. Sonra Elbistan İMKB Fen Lisesi’ni kazandım. Hedefim mühendislikti. Baştan beri makine ve elektrik mühendisliğine ilgi duyuyordum. Düzenli olmayı, çok çalışmanın önünde tuttum. Elbistan İMKB Fen Lisesi’ndeki öğretmen kadrosu çok iyiydi. Tüm öğretmenlerime, bana bu başarı yolundaki destekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.









 


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Ekrem Erdem 2 hafta önce

Herşeyin en iyisine en güzeline layık olan güzel insan Musa... Hayaline kavuştuğun için tebrikler, ailene ve bizlere bu mutluluğu yaşattığın için kocaman sevgiler...

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Meçhul 2 hafta önce

Başarı zorluklarla mücadele etme sanatıdır.

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Rotasız kaptan 2 hafta önce

Çocuklarımızı binlerce lira verip özel okullara göndermekle olmuyormuş demek ki;vatanına, milletine yararlı,bilinçli bireyler yetiştirmek için öncelikle onlara kendisinden istenilen profil kişiliği anne ve baba olarak örnek teşkil edecek şekilde göstermeliyiz.Velhasıl kelam doğru yolda ilerleyebilmek için iyi bir rehbere sahip olmak gerekir, çocuklarımız içinde en iyi rehber ailedir.Kardeşimi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.Darısı tüm gençliğimize...

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Gazi 2 hafta önce

Helal olsun

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Xmen 2 hafta önce

Hayırlı olsun.vatana millete inşAllah...

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DOGAN DOGANCAN 2 hafta önce

YOLUN AÇIK VE MUTLU OLSUN ARKADAŞIM.

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Vatandaş 2 hafta önce

MaşAllah başarılarının devamı temennisiyle

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ahmet 2 hafta önce

MAŞALLAH HER İSTEDİGİ ANINDAYERİNE GELİPTE BAŞARISIZLAR UTANSIN

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