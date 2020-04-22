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Çoban köpeği tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada dayısı ve kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Çoban köpeği tartışmasında kan aktı: 2 ölü
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Olay, gece saatlerine merkez Onikişubat İlçesi Maksutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; Emrah A. (30), çoban köpeği meselesinden dayısı Ali Ekşi (46) ve teyzesinin oğlu Fatih Ekşi (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah A., av tüfeğiyle dayısı ve kuzenine ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ali Ekşi ile Fatih Ekşi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra silahıyla birlikte yakalandı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin mahallede güvenlik önlemi aldı.


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