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ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran

2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek.

ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran
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Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacağını söyledi.

Başkan Bulut, konuyla ilgili açıklamasında, “Üreticilerimizin mazot ve gübre desteği, sertifikalı tohum kullanımı desteği, sertifikalı tohum üretimi desteği, sertifikalı fidan/fide kullanımı desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, organik tarım desteği gibi imkanlardan faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için 30 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dosyasını teslim etmesi gerekmektedir” hatırlatmalarında bulundu.

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ÇKS Kaydı Için Son Gün 30 Haziran