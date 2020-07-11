ÇKS başvuru süresi uzatıldı

Başkan Bulut, birçok çiftçinin koronavirüs salgını ve pandemi süreci nedeniyle ÇKS işlemlerini ertelemek durumunda kaldığını hatırlatarak, “Kayıt yaptıramayan çiftçilerimiz mutlaka başvurularını yapsınlar” dedi.

Elbistan Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) olarak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının uzatılması için bakanlık nezdinde yaptıkları çalışmaların sonucunu aldıklarını kaydeden Başkan Mehmet Ali Bulut, “ÇKS kayıtlarının yapılması, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmeleri için büyük önem arz ediyor. Çünkü ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, düşük faizli kredi kullanamıyor. Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararları doğrultusunda, kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor” dedi.

ÇKS başvurularının 30 Haziran’da sona erdiğini hatırlatan Başkan Bulut, “Normal olarak belirlenen takvimde, ÇKS başvuru süresi 30 Haziran’da dolmuştu. Ancak, ülke genelinde birçok çiftçimiz, koronavirüs salgını nedeniyle ÇKS işlemlerini ertelemek durumunda kaldı. Hem oda olarak hem de genel başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’la birlikte başvuru süresinin uzatılması noktasında önemli girişimlerimiz oldu. Bu girişimler sonucunda çiftçilerimizin beklediği müjdeli haber geldi. ÇKS başvuruları, 1 Eylül 2020’ye kadar uzatıldı. Kayıtlarını yaptıramayan çiftçilerimiz, kendilerine tanınan bu imkanı değerlendirsinler. Çiftçilerimiz, kayıtlara esas evraklarla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne giderek başvurularını yapsınlar” şeklinde konuştu.