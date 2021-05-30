Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme ruhsatına onay verildi
İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme...
30 bin doz aşının yapıldığı Elbistan, 1 Haziran sonrasına hazır
30 bin doz aşının yapıldığı...
10 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin kazananı belli oldu
10 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin...
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının parolası şampiyonluk
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının...
banner191
banner162

‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullar arasında organize edilen ‘Çizimlerle 40 Hadis’ adlı resim yarışmasında Elbistan dereceleri belli oldu.

‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasında dereceye girenler belli oldu
banner167

Türkiye genelinde 20 bine yakın müracaatın olduğu yarışmaya, Elbistan’dan 512 öğrenci katıldı. 40 hadisten birini resmeden öğrencilerin gönderdiği resimler görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşun jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Elbistan’da birinciliği Çiçek Ortaokulu öğrencisi Mehmet Ali Şahan, ikinciliği Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Çalı ve üçüncülüğü de Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu öğrencisi Amir İskef elde etti. Kalealtı Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu öğrencisi Ela Ömeroğulları, Karaelbistan Osmangazi Ortaokulu öğrencisi Yusuf Topal, Elbistan Ortaokulu öğrencisi Habibe Tontuş, Esentepe Ortaokulu öğrencisi Eren Ayhan, Elbistan İmam Hatip Ortaokulu FSBPO öğrencisi Yaren Corcu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Taş, Kümbet Ortaokulu öğrencisi Kevser Aydoğar, Çatova Ortaokulu öğrencisi Melisa Sarıçiçek ve Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu öğrencisi Ceren Aksa Tatar da jüri özel ödülüne layık görüldü.

Öğrencilere ödüllerini okullarında teslim eden TÜGVA Elbistan Temsilcisi Recep Çiftlikli, yarışmaya katılan başta öğrenciler olmak üzere ailelerine, öğretmenlerine ve okul müdürlerine teşekkür etti.

Elbistan’da ilk 3’e girenlerin yanı sıra 7 öğrenciye de jüri özel ödülü verdiklerini belirten Çiftlikli, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) Hadis-i Şerif’inden ilham edinilerek düzenlenen bu yarışmada, belirlenmiş kırk hadis arasından öğrencilerimiz seçtikleri bir hadisi nasıl anladığını hayal dünyanda nasıl yer edindiğini kağıda göktü. Öğrencilerimiz gerçekten birbirinden güzel resimler hazırladı. Yarışmaya katılan 512 öğrencimizin hepsini de tebrik ediyorum” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çizimlerle 40 Hadis Yarışmasında Dereceye Girenler Belli Oldu