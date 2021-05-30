‘Çizimlerle 40 Hadis’ yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Türkiye genelinde 20 bine yakın müracaatın olduğu yarışmaya, Elbistan’dan 512 öğrenci katıldı. 40 hadisten birini resmeden öğrencilerin gönderdiği resimler görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşun jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Elbistan’da birinciliği Çiçek Ortaokulu öğrencisi Mehmet Ali Şahan, ikinciliği Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Çalı ve üçüncülüğü de Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu öğrencisi Amir İskef elde etti. Kalealtı Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu öğrencisi Ela Ömeroğulları, Karaelbistan Osmangazi Ortaokulu öğrencisi Yusuf Topal, Elbistan Ortaokulu öğrencisi Habibe Tontuş, Esentepe Ortaokulu öğrencisi Eren Ayhan, Elbistan İmam Hatip Ortaokulu FSBPO öğrencisi Yaren Corcu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Taş, Kümbet Ortaokulu öğrencisi Kevser Aydoğar, Çatova Ortaokulu öğrencisi Melisa Sarıçiçek ve Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu öğrencisi Ceren Aksa Tatar da jüri özel ödülüne layık görüldü.

Öğrencilere ödüllerini okullarında teslim eden TÜGVA Elbistan Temsilcisi Recep Çiftlikli, yarışmaya katılan başta öğrenciler olmak üzere ailelerine, öğretmenlerine ve okul müdürlerine teşekkür etti.

Elbistan’da ilk 3’e girenlerin yanı sıra 7 öğrenciye de jüri özel ödülü verdiklerini belirten Çiftlikli, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) Hadis-i Şerif’inden ilham edinilerek düzenlenen bu yarışmada, belirlenmiş kırk hadis arasından öğrencilerimiz seçtikleri bir hadisi nasıl anladığını hayal dünyanda nasıl yer edindiğini kağıda göktü. Öğrencilerimiz gerçekten birbirinden güzel resimler hazırladı. Yarışmaya katılan 512 öğrencimizin hepsini de tebrik ediyorum” dedi.