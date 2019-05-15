Çizgi film maskotu olup çocuklara müzikal hazırladılar

Müzikallerde anaokulu öğrencilerine vatan sevgisi, büyüklere saygı, hayvan sevgisi ve okula aidiyet gibi kavramlar müzik eşliğinde işleniyor.

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPL) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 10.sınıf öğrencileri dramatik etkinlikler dersinde, öğretmenleri Meryem Koyun öncülüğünde bütün bir yıl boyunca emek harcayarak çizgi film karakterlerinin kostümleriyle maskot oluşturdular. Öğrenciler kendi emekleriyle bütün yıl ders içinde gerek dikiş bilmeyen, gerek kalıp çıkaramayan öğrenciler birbirlerine destek olarak, bilen bilmeyenle yardımlaşarak çalışmalarını tamamladılar. Hazırladıkları kostümler ile okulöncesi çocuklarının, hayallerini süsleyen Nasreddin Hoca, Niloya, Tosbik, Mete, Pepe, Bebe, Şila, Eke, Şirin Baba, Şirine, Gözlüklü Şirin, Süslü Şirin, Gargamel gibi çizgi film karakterleriyle buluşma imkânı sağladılar. ÇPL öğrencileri, büyüklere saygı, vatan sevgisi, hayvan sevgisi ve okula aidiyet duygusu gibi birçok değeri içeren mesajların yer aldığı müzikali, Sevgi Anaokulu, Yesilyurt Anaokulu, TOKİ İlkokulu Anasınıfı, 15 Temmuz Anaokulu, Papatyam Anaokulu, Elbistan Anaokulu’nda sahnelemeye başladı.

Ziyaret edilen her anaokulunda çocuklar büyük coşku ve heyecanla Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPL) öğrencilerinin yer aldığı müzikal ekibindeki çizgi film kahramanlarının müzikallerini izlediler.