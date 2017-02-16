Cips kutusundan uyuşturucu çıktı

Elbistan’da bir otomobilde yapılan aramada cips kutusunun içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Grup Amirliğine bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Timleri tarafından takibe alınan 35 plakalı bir otomobil ilçe girişinde durduruldu. Araçta, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcısı oldukları belirtilen Deniz A. ve Bayram E. yakalandı.

Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, ön koltuk arasında duran patates cipsi kutusunda 95 adet uyuşturucu hap ve yine aynı kutu içinde 32 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri İstanbul'dan getirerek ilçeye sokmaya çalıştığı, şüphe çekmesin diye cips kutularının içine koyarak uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



