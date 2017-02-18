Cips kutusunda uyuşturucuya tutuklama

Elbistan’da 95 extacy hap ve 32 gram bonzai uyuşturucu maddesini, cips kutusunun içine saklayarak ilçeye sokmak istedikleri sırada polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, 35 plaka kodlu bir otomobili, ilçe girişinde şüphe üzerine durdurmuştu. Araçta bulunan ve ‘torbacı’ oldukları belirtilen D.A. ile B.E., KOM ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, araçta yaptıkları aramada cips kutusu içerisine gizlenmiş çok sayıda exctay hap ve bonzai olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Cips kutusundan 95 adet exctay hap ve32 gram da bonzai çıkmıştı. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen şüpheliler D.A. ile B.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22 yaşındaki B.E., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



