Çinliler yapacak, Türkiye Varlık Fonu büyük ortak olacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Maden Holding bünyesinde hayata geçirilecek ve 17 milyar TL’den fazla yatırım bedeli olan C Termik Santrali için çalışmalarını sürdürüyor. C Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor. Yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden biri olacak C Termik Santrali için inşaat ihalesine 2021 yılı sonunda çıkılacağını kaydetti.

‘Doğrudan yatırımlar için artık sahadayız’ diyen Sönmez, “Önümüzdeki 5 yıl içinde proje büyüklüğü toplamda yaklaşık 15 milyar dolar olan projelere başlıyoruz” dedi.

C Termik Santrali yatırımı için 7 Çinli firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Türkiye Varlık Fonu Sönmez, bu yıl inşaat ihalesinin yapılacağını kaydetti.

Sönmez, proje finansmanının Çinli firmalar tarafından sağlanacağını ve Varlık Fonu’nun büyük ortak olarak projede yer alacağını ifade etti.

İskenderun’da kurulacak petrokimya tesisi için arazide zemin etütlerine başlandığını söyleyen Sönmez, "Kurulacak tesiste büyük ithalat kalemlerinin üretilmesini amaçlıyoruz. Projede stratejik yabancı ortak alacağız” dedi.

Sönmez, altın madenciliği ile ilgili olarak da “Türkiye’nin 9 bin ton altın potansiyeli var. Biz yıllık 42 ton çıkarıyoruz. Bu çok yavaş. Bu rakamı 100-150 tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Şu anda 20 ruhsat aldık ve potansiyeli yüksek bölgelerden çalışmalara başladık. Bu alanda yabancı ortaklıklara sıcak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.