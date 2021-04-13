Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Çinliler yapacak, Türkiye Varlık Fonu büyük ortak olacak
Çinliler yapacak, Türkiye Varlık Fonu...
Valilik Ramazan tedbirleri ve yasaklarını açıkladı
Valilik Ramazan tedbirleri ve yasaklarını...
Şehitler Meyve Ormanı’nda fidanlar toprakla buluştu
Şehitler Meyve Ormanı’nda fidanlar toprakla...
Sıfırlanmaya yaklaşan vaka sayılarında ibre yukarıya döndü  
Sıfırlanmaya yaklaşan vaka sayılarında ibre...
Elbistan Belediyesi’nden tarıma destek devam ediyor
Elbistan Belediyesi’nden tarıma destek devam...
banner191
banner162

Çinliler yapacak, Türkiye Varlık Fonu büyük ortak olacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, C Termik Santralinin finansmanı için 7 Çinli firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Biz, büyük ortak olarak projede yer alacağız” dedi.

Çinliler yapacak, Türkiye Varlık Fonu büyük ortak olacak
banner167

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Maden Holding bünyesinde hayata geçirilecek ve 17 milyar TL’den fazla yatırım bedeli olan C Termik Santrali için çalışmalarını sürdürüyor. C Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor.  Yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez,  Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden biri olacak C Termik Santrali için inşaat ihalesine 2021 yılı sonunda çıkılacağını kaydetti.

‘Doğrudan yatırımlar için artık sahadayız’ diyen Sönmez, “Önümüzdeki 5 yıl içinde proje büyüklüğü toplamda yaklaşık 15 milyar dolar olan projelere başlıyoruz” dedi.

C Termik Santrali yatırımı için 7 Çinli firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Türkiye Varlık Fonu Sönmez, bu yıl inşaat ihalesinin yapılacağını kaydetti.

Sönmez, proje finansmanının Çinli firmalar tarafından sağlanacağını ve Varlık Fonu’nun büyük ortak olarak projede yer alacağını ifade etti.

İskenderun’da kurulacak petrokimya tesisi için arazide zemin etütlerine başlandığını söyleyen Sönmez, "Kurulacak tesiste büyük ithalat kalemlerinin üretilmesini amaçlıyoruz. Projede stratejik yabancı ortak alacağız” dedi.

Sönmez, altın madenciliği ile ilgili olarak da “Türkiye’nin 9 bin ton altın potansiyeli var. Biz yıllık 42 ton çıkarıyoruz. Bu çok yavaş. Bu rakamı 100-150 tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Şu anda 20 ruhsat aldık ve potansiyeli yüksek bölgelerden çalışmalara başladık. Bu alanda yabancı ortaklıklara sıcak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çinliler YapacakTürkiye Varlık Fonu Büyük Ortak Olacak