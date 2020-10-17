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Cinayet zanlısı tutuklandı

Elbistan’da 9 gündür kayıp olarak aranan 28 yaşındaki genci silahla vurduktan sonra çuvala koyduğu cesedini ormanlık alandaki molozların altına sakladığı gerekçesi ile yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet zanlısı tutuklandı
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Elbistan’da 7 Ekim günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Ergin Gök’ün cansız bedeni, Afşin ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi’nde çuval içerisine konulduktan sonra molozların altına gizlenmiş şekilde bulunmuştu. Cinayet zanlısı D.I, Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin saklandığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. Adana’daki işlemlerinin ardından Afşin ilçesine getirilen cinayet zanlısı D.I, jandarmadaki ifadesinin ardından Afşin Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Cinayete kurban giden Gök’ün cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 


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Cinayet Zanlısı Tutuklandı
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