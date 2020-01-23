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Cinayet sanıklarına müebbet hapis

Elbistan’da 6 yıl önce, bir kişinin silahla öldürülüp yakılması iddiasıyla yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet sanıklarına müebbet hapis
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11 Şubat 2014’te meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi taş ocağı mevkisinde Ruşen Yalçınöz’ün, yanmış cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili olarak E.Y. ve C.Ö. tutuklanmıştı. İki sanık hakkında açılan davanın karar duruşması, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Y. ile C.Ö. ve avukatları katıldı. Sanıklar, son savunmalarında suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, iki sanığa da  "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklar, tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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