Cinayet sanıklarına müebbet hapis

11 Şubat 2014’te meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi taş ocağı mevkisinde Ruşen Yalçınöz’ün, yanmış cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili olarak E.Y. ve C.Ö. tutuklanmıştı. İki sanık hakkında açılan davanın karar duruşması, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Y. ile C.Ö. ve avukatları katıldı. Sanıklar, son savunmalarında suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, iki sanığa da "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklar, tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.