Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, Enerji-İş Sendikası Kahramanmaraş İl Yetkilisi ve Ülkücü İşçiler Derneği Afşin Şube Başkanı Keramettin Erdoğan'ın darp edilmesi ile ilgili açıklama yaparak, saldırıyı kınadı.

Afşin-Elbistan B Termik Santralinde faaliyet gösteren iki sendika arasında yaşanan gerginlik sonucu ortaya çıktığı iddia edilen ve olayda, Enerji-İş Sendikası Kahramanmaraş İl Yetkilisi ve Ülkücü İşçiler Derneği Afşin Şube Başkanı Keramettin Erdoğan, 4 kişi tarafından darp edildi.

Erdoğan’ı evinde ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, "Şiddete başvuranlar her zaman kaybedecektir" dedi.

“Erdoğan'a karşı düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” diyen Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Hak-İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Başkanlığımıza bağlı, Enerji iş Sendikası Kahramanmaraş İl yetkilisi Keramettin Erdoğan'a karşı düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gerçekleştirilen bu saldırı, şehir ortasında eşkıyalık girişimidir. Afşin-Elbistan Termik santrallerinde demokratik anlayış yerine, tekelci ve saldırgan bir anlayış içerisinde sendikacılık yapıldığının apaçık göstergesi olan bu davranış biçimi, işçinin demokratik bir şekilde tercihte bulunmasına tahammüllerinin olmadığını göstermektedir.”

Şiddetin her türlüsünü lanetlediklerini söyleyen Çınar, "Şiddet kullanmak, pusu kurmak ve kalleşçe saldırmak hiçbir zaman çözüm değildir. Fiili saldırıda bulunanları ve azmettirenleri şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Unutmasınlar ki; şiddete başvuranlar her zaman kaybedecektir. Bu açıklama; Hak-İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, Hizmet-iş Sendikası, Öz-Orman İş Sendikası, Öz-iplik İş Sendikası, Öz-İş Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanlıklarımız adına ortak basın bildirimizdir" diye konuştu.

Santralde gerçekleşen darp olayı ile ilgili açıklama yapan Enerji-İş Sendikası Kahramanmaraş İl Yetkilisi ve Ülkücü İşçiler Derneği Afşin Şube Başkanı Keramettin Erdoğan ise, "Beni takip etmişler. Santralde, elektrik işletmesinden çıktığımda, benim çıktığımı haber etmişler ve arka arkaya 4 kişi koşmuş. Külcülük filosunun orada arkadan büyük ve sert bir cisimle başıma darbe aldım. Orada ben dengemi kaybedip yere düşünce tekmelediler. Ben o sırada bilincimi yitirmiştim. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların kim olduklarını sonradan öğrendik. Bu kişileri de gerekli mercilere şikâyet ettik” dedi.



