Çınar: “Mekan suyuna artan talep mahalle halkını mağdur ediyor”

Mekan bölgesinden mahalleye ulaşan çeşmelerden su almak isteyen vatandaşlara seslenen muhtar Çınar, “Suyu kıskanacak değiliz ama gelenlerden de günlük ihtiyaçları kadar su almalarını istiyoruz” dedi.

Kuraklığın etkisi ile kaynaktaki suda ciddi oranda azalma yaşandığını anlatan Karaelbistan Mahalle muhtarı Veli Çınar, “Mekan olarak adlandırdığımız bölgedeki kaynak suyundan mahallemizdeki 7 ayrı çeşmeye su gidiyor. Ancak kuraklık nedeniyle suyumuzda ciddi şekilde bir azalma var. Taşburun Mahallesi’ndeki kaynak suyuna içilemez raporu verildikten sonra bizim burada yoğunluk yaşanıyor. İlçe merkezinden çok sayıda vatandaşımız, içme suyu için buraya akın ediyor. Çeşmelerdeki yoğunluktan dolayı zaman zaman da tartışmalar yaşanıyor. Bazı vatandaşlarımız araba dolusu bidon ya da damacana ile su götürmek istiyor. Hal böyle olunca suyun, mahalle halkına ulaştırılmasında da sorunlar yaşıyoruz.

Zaten su çok az. Herkes ihtiyacına göre su alsa sorun yaşanmayacak. Biz hiç kimsenin sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Allah’ın suyunu da kıskanmıyoruz ama durum böyle olunca mahallemize su yetmiyor. Bu suyu, yıllar önce mahalle büyüklerimizin kendi zor imkanlarıyla insan gücüyle kazıp getirmelerini kimse unutmasın. Onun için öncelik mahallemindir. Ayrıca TOKİ sahasındaki ana hatta patlaklar yaşanıyor. Ve çeşmelere de dengeli şekilde su ulaştıramıyoruz. Mahalle halkından bu yönde çok şikayet alıyoruz. Su almaya gelen vatandaşlar, mahalle halkını da düşünerek hareket ederse seviniriz” ifadelerini kullandı.