Çınar-Der’den 15 Temmuz Diriliş Destanı fotoğraf sergisi

Çınar-Der Elbistan Temsilciliği, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayların yansıtıldığı fotoğraf sergisinin ilkini Anadolu Lisesi’nde açtı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde açılan sergide ayrıca öğrencilere 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de sunum yapılıyor.

Çınar-Der Elbistan Temsilciliği, 15 Temmuz kahramanlarını anmak ve bu mücadeleyi genç neslin daha iyi anlamasını sağlamak için özel bir proje başlattı. Çınar-Der, Elbistan’daki liselerde 15 Temmuz akşamında tanklara ve silahlara karşı halkın gösterdiği dik duruşu sergileyen en güzel görüntülerle ve ardından başlayan demokrasi mitinglerinden karelerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan ’15 Temmuz Diriliş Destanı Sergisi’ açacak. 15 Temmuz Diriliş Destanı sergilerinin startı, geçtiğimiz yıl Gençlik Buluşmaları adlı organizenin de ilk başladığı okul olan Elbistan Anadolu Lisesi’nden verildi. Sergi öncesinde öğrencilere Çınar-Der gönüllülerinden Ahmet Çetin tarafından 15 Temmuz sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumunu sinevizyonla da destekleyen Çetin, 15 Temmuz’dan gençler ne anlamalı, 15 Temmuz’u nasıl yorumlamalı ve 15 Temmuz gibi darbe süreçlerini oluşturan ve besleyen nedenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.