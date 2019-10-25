Çınar-Der, Afrika’da ‘Elbistan’ adıyla su kuyusu açacak

Çınar-Der tarafından projeyle ilgili olarak yapılan açıklamada; “Su; dünyadaki hayatın devamı için yegâne kaynaktır. Bizim köklü medeniyetimiz ise deyim yerindeyse büyük bir "su medeniyeti" inşa etmiştir. Tarihten bizlere kalan su misyonunu günümüzde de sürdürmek için zayıf ve yoksul bırakılmış, bizden coğrafi olarak çok uzak olan diyarlara yine, yeniden kardeşlik köprüleri kurmak için yola çıktık” denildi.

Açılacak kuyuya ‘Elbistan’ isminin verileceğini belirten Çınar-Der yetkilileri, ““Elbistan Su Kuyusu” ismini vereceğimiz projemiz için Ekim ayında kampanyamızı başlattık. İnşallah 30 Mart 2020 ye kadar kampanyamız devam edecek. İnşallah Çınar-Der olarak bizim aracılığımız ile açılan bu beşinci su kuyumuz olacak. Suyun önemi yokluğunda belli olur diyor bir gönüllü kardeşimiz. Susuzluğun, içilemeyen suya sahip olmanın ne demek olduğunu en iyi bizler biliyoruz. O yüzden daha önce ki projelerimizde olduğu gibi bu projemiz de halkımızda, kardeşlerimizde büyük bir heyecan oluşturdu. Biliniyor ki bu çalışmalar biz müminler için en büyük bir yatırımdır.

Çınar-Der olarak tüm Elbistan halkından daha öncede olduğu gibi; “Afrika’da Su Kuyusu Hayat Demektir” projemize destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.



