banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çin tıbbının binlerce yıllık mucize bitkisi Göksun’da keşfedildi

Geleneksel Çin tıbbında, binlerce yıldır antioksidan, antiviral ve antienflamatuar olarak kullanılan bitki, Kahramanmaraş’ın geleneksel biyolojik çeşitliliğinin kayıt altına alınması çalışması sırasında tespit edildi.

Çin tıbbının binlerce yıllık mucize bitkisi Göksun’da keşfedildi
banner17
banner43

Göksun ilçensin dağlık alanlarında keşfedilen bitkinin, Çin’de koronavirüsle mücadelede kullanılan ilacın da hammaddesi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, il genelindeki biyolojik çeşitliliği kayıt altına alıyor. Proje kapsamında, il genelindeki 60 mahallede 2 yıl boyunca saha çalışmaları yapılacak. Çalışmalarda, yabani bitki, hayvan ve mikroorganizmaların insanların ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanımını içeren geleneksel bilgiler kayıt altına alınacak. Bu çalışmalar esnasında tespit edilen ve ‘akkaside’ ya da ‘haskaside’ olarak adlandırılan ‘scutellaria’ bitkisi, biyolog Özlem Kurtoğlu‎ tarafından fotoğraflandı. Kurtoğlu’nun çektiği fotoğraflar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Fotoğraf Kulübü’nde yayınlandı.

Geçirgen toprağı ve güneşli bölgeleri tercih eden; haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında çiçek açan scutellaria bitkisinin, geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır kullanıldığı ortaya çıktı. Geleneksel Çin tıbbı, bu bitkiyi ateş düşürücü ve toksin arındırıcı olarak kullanıyor. Bitkinin, antiviral ve antibakteriyel özellikler taşıdığı ve vücut bağışıklığını güçlendirici özelliğinin oldukça fazla olduğu belirtiliyor.





Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çin Tıbbının Binlerce Yıllık Mucize Bitkisi Göksun’da Keşfedildi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İsmail 1 ay önce

Bizim şardağında da var bu bitkiden.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Soner bütüner 1 ay önce

Bizim adana tufanbeyli ilçesindede var bu çiçek bitki

Cevapla
Beğenmedim! (0)