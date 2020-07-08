Çin tıbbının binlerce yıllık mucize bitkisi Göksun’da keşfedildi

Göksun ilçensin dağlık alanlarında keşfedilen bitkinin, Çin’de koronavirüsle mücadelede kullanılan ilacın da hammaddesi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, il genelindeki biyolojik çeşitliliği kayıt altına alıyor. Proje kapsamında, il genelindeki 60 mahallede 2 yıl boyunca saha çalışmaları yapılacak. Çalışmalarda, yabani bitki, hayvan ve mikroorganizmaların insanların ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanımını içeren geleneksel bilgiler kayıt altına alınacak. Bu çalışmalar esnasında tespit edilen ve ‘akkaside’ ya da ‘haskaside’ olarak adlandırılan ‘scutellaria’ bitkisi, biyolog Özlem Kurtoğlu‎ tarafından fotoğraflandı. Kurtoğlu’nun çektiği fotoğraflar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Fotoğraf Kulübü’nde yayınlandı.