Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cin mısırında rekolte beklentisi 25 bin ton

Elbistan’da geniş bir alanda ekimi yapılan ve halk arasında patlak mısır olarak bilinen cin mısırının hasadı başladı. Geçen yıllara oranla verimin daha iyi olduğu Elbistan ve yöresinde, patlak mısırdaki rekolte beklentisi ise 25 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Bu haber kez okundu.

Cin mısırında rekolte beklentisi 25 bin ton

Elbistan’da geniş bir alanda ekimi yapılan ve halk arasında patlak mısır olarak bilinen cin mısırının hasadı başladı. Geçen yıllara oranla verimin daha iyi olduğu Elbistan ve yöresinde, patlak mısırdaki rekolte beklentisi ise 25 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Aybaklar Tarım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Hamit Yıldırım, son yıllarda Elbistan’ın birçok tarım ürününde olduğu gibi cin mısırında da öne çıktığını belirterek, kurutulup paketlenen ürünün, iç ve dış piyasaya satışının yapıldığını söyledi.

Türkiye’nin 4. büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda, cin mısırı hasadı umutlu başladı. Yaklaşık 35 bin dekar alanda cin mısırı ekimi yapılırken, bu yıl verim diğer yıllara oranla daha yüksek gerçekleşirken, rekolte ise 25 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Aybaklar tarım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, Elbistan’ın hububat ve şeker pancarı gibi tarım ürünlerine alternatif olarak, ayçekirdeği ve cin mısırında söz sahibi merkezler arasında olduğunu belirterek, Elbistan’da üretilen cin mısırının birçok ülkeye ihraç edildiğini kaydetti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Elbistan, ayçekirdeğinden sonra cin mısırı üretimi ile de adından söz ettiriyor. Bu sene yüzde 10’luk bir düşüşle yaklaşık 35 bin dekar alanda cin mısırı ekimi yapıldı. Ancak, geçtiğimiz yıla oranla dekar başına 30-40 kilo daha fazla ürün elde edildi. Yani bu sene verim de, kalite de çok iyi. Şuan için 1 dekar alandan 600 ila 900 kilo arasında ürün elde ediliyor. Ortalama düşündüğümüz zaman yaklaşık 25 bin ton cin mısırı hasat edileceğini görürüz. Cin mısırı şuanda Elbistan piyasasında tonu bin 350 ila bin 450 lira arasından alıcı buluyor. Üretilen cin mısırının büyük bir bölümü iç piyasada değerlendirilirken, dış piyasada ise İran, Irak, Rusya, Cezayir, Tunus, Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ediliyor.”           

Elbistan’da özellikle Karahüyük, Çatova, Akveren, Doğan, Alembey ve Balıkçıl Mahallelerindeki arazilerde ekimi yapılan cin mısırının hasadı başladı.

Mısır için üretilen biçerdöverlerle biçilen cin mısırı, kurutma işleminin ardından satışa sunuluyor.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
CİN İBO 3 ay önce

MaşAllah rekolte iyi , elbistanlılar yine köşelik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cin ali 3 ay önce

rekolte iyide fiyatların açıklanandan daha yüksek olduğunu duydum alıcı firmalar fiyatta iyileştirme yaparlarsa bu hem kendilerine hem de çiftçiye olumlu yansır yani ingilizlerin dediği gibi win&win (kazan-kazan)

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29