Cin mısırında rekolte beklentisi 25 bin ton

Elbistan’da geniş bir alanda ekimi yapılan ve halk arasında patlak mısır olarak bilinen cin mısırının hasadı başladı. Geçen yıllara oranla verimin daha iyi olduğu Elbistan ve yöresinde, patlak mısırdaki rekolte beklentisi ise 25 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Aybaklar Tarım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Hamit Yıldırım, son yıllarda Elbistan’ın birçok tarım ürününde olduğu gibi cin mısırında da öne çıktığını belirterek, kurutulup paketlenen ürünün, iç ve dış piyasaya satışının yapıldığını söyledi.

Türkiye’nin 4. büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda, cin mısırı hasadı umutlu başladı. Yaklaşık 35 bin dekar alanda cin mısırı ekimi yapılırken, bu yıl verim diğer yıllara oranla daha yüksek gerçekleşirken, rekolte ise 25 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Aybaklar tarım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, Elbistan’ın hububat ve şeker pancarı gibi tarım ürünlerine alternatif olarak, ayçekirdeği ve cin mısırında söz sahibi merkezler arasında olduğunu belirterek, Elbistan’da üretilen cin mısırının birçok ülkeye ihraç edildiğini kaydetti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Elbistan, ayçekirdeğinden sonra cin mısırı üretimi ile de adından söz ettiriyor. Bu sene yüzde 10’luk bir düşüşle yaklaşık 35 bin dekar alanda cin mısırı ekimi yapıldı. Ancak, geçtiğimiz yıla oranla dekar başına 30-40 kilo daha fazla ürün elde edildi. Yani bu sene verim de, kalite de çok iyi. Şuan için 1 dekar alandan 600 ila 900 kilo arasında ürün elde ediliyor. Ortalama düşündüğümüz zaman yaklaşık 25 bin ton cin mısırı hasat edileceğini görürüz. Cin mısırı şuanda Elbistan piyasasında tonu bin 350 ila bin 450 lira arasından alıcı buluyor. Üretilen cin mısırının büyük bir bölümü iç piyasada değerlendirilirken, dış piyasada ise İran, Irak, Rusya, Cezayir, Tunus, Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ediliyor.”

Elbistan’da özellikle Karahüyük, Çatova, Akveren, Doğan, Alembey ve Balıkçıl Mahallelerindeki arazilerde ekimi yapılan cin mısırının hasadı başladı.