Cin mısırında biçerdöver kontrolleri yapılıyor

Türkiye’nin 4. büyük ovası olan Elbistan Ovasında 2020 yılı patlak mısır hasadı büyük bir umutla başladı. Cin mısırı üretiminde önemli yere sahip olan ve ülkedeki tüketimin hemen hemen tamamına yakınını karşılayan Elbistan’da verim ve fiyatın yüksek oluşu çiftçiyi bir nebzede olsa sevindirdi. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, biçerdöverle yapılan hasatla ilgili de inceleme ve kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasındaki kayıpların önüne geçmek için sahada incelemelerde bulunuyor.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Nuri Günen, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bu kayıplar nedeniyle milli ekonomimiz zarar görmektedir. Bu amaçla müdürlüğümüz tarafından ilçe biçerdöver kontrol ekipleri oluşturularak hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılıyor ve yapılacaktır” dedi.

Günen, “Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için, biçerdöver sahipleri ile aralarında sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyede bulunuyoruz. Kontrol görevlisi teknik ekipler, yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olmalarını, yeterli yangın söndürme ekipmanlarının ve hasat sırasında pulluk bağlı bir traktörü tarlada hazır bulundurmaları gerektiği konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirerek konunun önemini dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.





