Çin çekirdeğine ‘Elbistan Seddi’ çektiler

Siyah altın olarak nitelendirdiklerini Çin ayçekirdeğini Elbistan’da üretmekten dolayı memnun olduklarını belirten çiftçiler, “Çin’den gelen ayçekirdeğin önüne ‘Elbistan Seddi’ çektik” diye konuştular.

Türkiye’nin 4.büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda uzun yıllardır yerli beyaz ayçekirdeği ekimi yapılıyor. Ancak son yıllarda Çin’den ithal edilen siyah ayçekirdeğin yoğun talep görmesi, Elbistan’ın marka olduğu yerli beyaz ayçekirdeği ekim alanlarının azalmasına neden oldu. İthalatın önüne geçmek ve Çin ayçekirdeğini kendi topraklarımızda üretmek için yapılan deneme ekimleri başarılı olunca Elbistan’da yaklaşık 18 bin dönüm alana ilkbaharda ekim yapıldı. Yeterli olgunluğa ulaşan ayçekirdeğin, hasat etmek için tarlada yoğun mesai harcayan Elbistan çiftçisi, elde ettiği yüksek verimle, emeğinin karşılığını almış oldu.

Siyah altın hasat ediyoruz

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde 200 dönümlük tarlasına Çin çekirdeği eken çiftçi Zeyt Ceran, hasada başladıklarını söyledi. 30 yıldır beyaz çekirdek olarak adlandırılan yerli ayçekirdeğini tercih ettiklerini hatırlatan Ceran, “Her sene beyaz ayçekirdeği ekerdik. 30 yıl boyunca beyaz çekirdek ektim. Çin çekirdeği çıktıktan sonra bu çekirdekte rağbet azaldı. Bu sene şansımızı siyah Çin çekirdekten yana denedik” dedi.

Ceran, “Beyaz ayçekirdeğinin ekimi son yıllarda azaldı. Biz de bu yıl siyah ayçekirdeğine yöneldik. Çin çekirdeği, bize ithal geliyordu. Daha önceden burada beyaz çekirdek ekiyorduk. Bu sene bunu denedik. 200 dönüm tarlaya ektik. Veriminden de memnunuz. Fiyatı da güzel. Çiftçinin yüzünü güldürüyor. İnşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Siyah altın hasat ediyoruz. Bereketli olsun. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çin’den gelen siyak ayçekirdeğine karşı ‘Türk Seddi’ çektik” ifadelerini kullandı.

İthal ediyorduk, ihracatçı olacağız

Çin’den ithal edilen siyah ayçekirdeğini Elbistan’da üretebilmek için 2 yıldır çalışma sürdürdüklerini belirten Aybaklar Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, elde ettikleri sonucun memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Elbistan’da geçtiğimiz yıl deneme ekimi yaptıklarını kaydeden Yıldırım, “Elbistan ve bölgesinde uzun yıllar beyaz çekirdek ekimi yapılırdı. Elbistan’da üretilen beyaz ayçekirdeği, iç piyasanın yanı sıra ihraç edilerek dünya pazarında da yerini alan bir üründü. Ancak, son yıllarda Çin’den ithal edilen siyah çekirdek, ülkemizde yoğun talep gördü. Yerli çekirdeğe olan talep de bu doğrultuda azaldı. Ülkemize, yılda 90 bin ton civarına Çin’den siyah ayçekirdeği ithalatı yapılmaya başlandı. Bu ayçekirdeğini, kendimiz üretmek için 2 yıl önce çalışmalarımıza başladık. 2018 yılında ilk deneme ekimlerimizi yaptık. Elde ettiğimiz sonuçlar çok sevindiriciydi. Kalite ve verim noktasında oldukça tatminkar sonuçlar elde ettik. Lezzet olarak da çok güzel bir ürün yetiştirdik. Bu yıl da sadece Elbistan’da 18 bin dönüm alana siyah ayçekirdeği ekimi yapıldı. Hasat başladı. Verimi, dekara 300-400 kilogram arasında değişiyor. Fiyat noktasında da çiftçilerimizi memnun edecek seviyelerde seyrediyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, siyah ayçekirdeği ithal eden ülke konumundan ihracat yapar hale geleceğini vurgulayan Yıldırım, “Bu sene en az 40 bin tonunu kendimiz ürettik. 2020 yılında da ithalatın önü tamamen kesilecek. Çin’den ithalat yapmayacağız, üretimin tamamını kendimiz yapacağız. Türkiye’nin çerezlik ayçekirdeği ihtiyacı 120 bin ton civarında. Biz, inşallah önümüzdeki sezon, Çin’den siyah çekirdek ithal etmeyeceğiz. Bu siyah çekirdeği ihraç eder konuma geleceğiz. Paramız ülkemizde kalacak ve çiftçimiz de önemli bir gelir kapısına kavuşacak. Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyoruz” değerlendirmesini yaptı.































