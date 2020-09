Cimikoğlu: “ Aşure yaşamı ve tüm evreni temsil eder”

Aşure dağıtımının, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirileceğinin altını çizen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şube Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aşure ki; hak lokmasıdır. Yaşamı, tüm evreni temsil eder. Her bir tanenin cümle tanelerle bir olup, bir aşı oluşturduğu lokmadır. Tadın tada, özün öze geçtiği lokmadır. Paylaşılınca çoğalan, her kaşık lokmada kötülüğün körelip, paylaşmanın rızalığın sevginin, aşkı niyazların çoğaldığı lokmadır. Nuh’u tufandan kurtarıp insanlığı ışığa çıkaran lokmadır. Aşure çağlar ötesinden günümüze ulaşan; bizim için inançsal öğeler taşıyan; geleneksel bir yiyecek. Bir ve beraber olmanın yanında bir kazanda kaynamanın, kaynaşmanın, farklılıkları koruyarak aynı kazanda pişebilmenin, bir ve beraberliğin simgesidir. Aşure inancımızın insanlığa bakışının da yansımasıdır. Kaynayan o kazanda herkes kendi varlığını korur, kimse ötekini kendine benzetmeye çalışmaz. Aynı kazanda on iki nebat girer ortak bir tat oluşturur ama birbirlerine de dönüşmezler. Bugün Aleviler in de talebi budur; Beni kendine benzetmeye çalışma ve beni kubbene hapsetme. Ben kendi cemimi, devranımı, kendi lâmekânımda sürdürürüm. Dostluk, kardeşlikse dileğiniz, inancımızdan elinizi çekin. Bilesiniz ki; o aşure kazanlarının altındaki köz hiç sönmeyecektir.”

Yas-ı matem orucunun bittiğini hatırlatan Cimikoğlu, “Hz. Hüseyin ve ehlibeyt aşkına matem orucu tutanların orucu Hak katında kabul ola. 7 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da sevginin, dayanışmanın, hoş görünün ve birlikteliğin simgesi olan aşurenin Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak cem evinde bütün canlarla paylaşımı yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir” dedi.