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Çilek Züccaciye hizmete açıldı

Çilek züccaciye ve hediyelik eşya mağazası Elbistan’da hizmet vermeye başladı.

Çilek Züccaciye hizmete açıldı
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Ev ve yaşam trendlerine yön veren yenilikçi bakış açısı ve kaliteli hizmet anlayışını uygun fiyatlarla birleştiren Çilek Züccaciye, Şahintepesi  Ketizmen yolu üzeri A 101 karşısında Elbistan halkının hizmetine açıldı.

İşletme sahipleri Kürşat Öztoy ve Kerim Öztoy, “İşyerimizde birbirinden şık züccaciye ürünlerinin yanı sıra çeyiz, mutfak eşyaları, hediyelik eşya ve oyuncak çeşitleri ile Elbistan halkının hizmetindeyiz. Geniş ürün yelpazemiz, uygun fiyat anlayışı ile kaliteli ürünleri Elbistan halkımızla buluşturuyoruz.  Uygun fiyat, deneyimi personellerimiz, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışımız ile Şahintepesi Ketizmen yolu üzeri A 101 karşısında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Birbirinden özel ve güzel, züccaciye ürünleri, hediyelik eşyalar ve aksesuarlar müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz mağazamıza tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.





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Çilek Züccaciye Hizmete Açıldı
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Aliş 1 hafta önce

Hayırlı uğurlu olsun halka hizmet hakka hizmet kürşat kardeşim tebrik ederim

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Destek 1 hafta önce

Elbistandaki sokak hayvanları için elhaykoder’e kuru mama, süt, salam vb. Destekte bulunalım evimizin önüne 1 kap su bırakalım.

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Metin gökşen 1 hafta önce

Hayırlı bereketli işler

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