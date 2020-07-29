Çilek Züccaciye hizmete açıldı

Ev ve yaşam trendlerine yön veren yenilikçi bakış açısı ve kaliteli hizmet anlayışını uygun fiyatlarla birleştiren Çilek Züccaciye, Şahintepesi Ketizmen yolu üzeri A 101 karşısında Elbistan halkının hizmetine açıldı.

İşletme sahipleri Kürşat Öztoy ve Kerim Öztoy, “İşyerimizde birbirinden şık züccaciye ürünlerinin yanı sıra çeyiz, mutfak eşyaları, hediyelik eşya ve oyuncak çeşitleri ile Elbistan halkının hizmetindeyiz. Geniş ürün yelpazemiz, uygun fiyat anlayışı ile kaliteli ürünleri Elbistan halkımızla buluşturuyoruz. Uygun fiyat, deneyimi personellerimiz, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışımız ile Şahintepesi Ketizmen yolu üzeri A 101 karşısında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Birbirinden özel ve güzel, züccaciye ürünleri, hediyelik eşyalar ve aksesuarlar müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz mağazamıza tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.









