Ciğerci Şükrü Usta, 2.şubesini açıyor

Ciğerci Şükrü Usta, yeni şubesinde sunulan lezzet seçeneklerini de artırdı. Yeni şubede meşhur ciğerin yanı sıra Adana, kuşbaşı, Urfa, patlıcan kebabı, domates kebabı, kazbaşı ve tavuk ızgara gibi lezzetler de müşterilerin beğenisine sunuldu.

Elbistan’da uzun yıllardır hizmet veren ve ciğer kebabının ilçedeki en ünlü markalarından biri olan Ciğerci Şükrü Usta, ciğerin yanı sıra et, tavuk ve kebap üzerine tüm damak tatlarını artık 100 kişilik yeni şubesinde müşterilerine sunacak. Ciğerci Şükrü Usta, Dulkadiroğlu Caddesi ile Girne Caddesi’nin kesiştiği noktada modern ve ferah konsepte sahip 2,şubesi ile bölge halkının damaklarını tatlandıracak.

İşletme sahipleri Yalçın Cerit ve Şükrü Hançer, 5 Haziran Cuma gününden itibaren müşterilerine kapılarını açacaklarını söylediler. 2,şubelerinin aile yeriyle de hizmet vereceğini dile getiren Cerit ve Hançer, “Elbistan’da uzun yıllardır İnönü Caddesi’ndeki lokantamızı ciğer ve kavurma üzerine işletiyorduk. Şimdi ise 2.şubemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ciğerden sonra et ve tavuk ürünlerinde de hünerimizi konuşturarak müşterilerimizin damak zevkine hitap edecek çeşitlerimiz olacak. yeni şubemizde aile yerimiz olacak. Hemşerilerimiz, aileleri ile birlikte gönül rahatlığı içerisinde modern ve ferah mekanımızda lezzetlerimizi tadabilecekler.

Yeni şubemiz, saat 01.00’e kadar açık olacak. Paket servis imkanı da sunacağız. Konseptini tamamen yenilediğimiz 2.şubemizde lezzetten ve kaliteden asla ödün vermeyeceğiz. Ciğer şiş ve ciğer sarmanın yanı sıra Adana, kuşbaşı, Urfa, patlıcan kebabı, domates kebabı, kazbaşı ve tavuk ızgara çeşitlerimizle de hizmet vereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çaba göstereceğiz. Bizlere gösterilen güvene layık olmaya çalışacağız” diye konuştular.